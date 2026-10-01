Cazzu llega a su primer estadio: Jujuy será escenario de una noche histórica para la artista La cantante jujeña brindó una conferencia de prensa en el Centro Cultural Lola Mora y anticipó los detalles de “Latinaje en Vivo”, el espectáculo que presentará este sábado 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto.

Cazzu se prepara para protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera: su primer show en un estadio y, además, en su Jujuy natal. Antes de la presentación, la artista mantuvo un encuentro con medios locales, nacionales e internacionales en el Centro Cultural Lola Mora, donde habló sobre el significado de regresar a su tierra para presentar el universo de “Latinaje en Vivo”. El espectáculo será este sábado 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto y aún quedan las últimas entradas disponibles a través de Norteticket.

“Latinaje en Vivo” atraviesa una etapa de expansión internacional luego de una primera gira por Norteamérica que incluyó presentaciones en más de diez ciudades de Estados Unidos y México, con localidades agotadas. El recorrido continuó por distintos puntos de Latinoamérica, con una reciente presentación en Bolivia, y próximamente llegará a Santa Fe y Córdoba. Además, Cazzu será parte del Festival República Folklore, previsto para el 21 de noviembre en Buenos Aires.

El tour también continuará fuera de Argentina con presentaciones en Costa Rica, Guatemala y Montevideo, además de cuatro fechas en España, entre Madrid y Barcelona, durante noviembre, algunas de ellas ya agotadas. En este contexto, el recital en Jujuy tendrá un significado particular para la artista, ya que las canciones de “Latinaje” recuperan sonidos, historias, poesía y elementos de la cultura latinoamericana vinculados con sus raíces y con la identidad de su provincia natal.

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En paralelo, Cazzu presentó una nueva entrega de “Noches de Latinaje”, la serie audiovisual en la que reinterpreta canciones de la música latinoamericana desde su propia mirada artística. En esta oportunidad, eligió “Jujuy Mujer”, una versión registrada en vivo durante su presentación del 1 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. La canción se suma a las anteriores entregas de la serie: “Si Una Vez”, “Yo Soy María” y “El hombre que yo amo”.

El encuentro de este sábado en el Estadio 23 de Agosto reunirá a miles de seguidores que acompañan a Cazzu desde distintas etapas de su trayectoria. Para la artista, regresar a Jujuy para realizar su primer estadio representa también una conexión con sus raíces y con el lugar donde nació. En medio de una gira que la llevó por escenarios de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, México y Europa, la presentación en su provincia marcará un nuevo capítulo en su carrera.

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