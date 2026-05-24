Arjona hace historia: suma tres nuevas fechas en el Movistar Arena tras agotar 14 shows El cantautor guatemalteco alcanzó un nivel de convocatoria sin precedentes y brindará un total de 17 conciertos en Buenos Aires. Las entradas para las nuevas funciones saldrán a la venta este martes 26 de mayo.

Ricardo Arjona volvió a marcar un hito histórico en la escena musical argentina. Tras haber agotado en tiempo récord las 14 funciones inicialmente previstas en el Movistar Arena de Buenos Aires, el artista anunció tres nuevas fechas.

Con estas flamantes incorporaciones, el músico guatemalteco alcanzará la asombrosa cifra de 17 conciertos en el mismo recinto durante este año, consolidando un récord absoluto y sin precedentes de convocatoria para un artista internacional en el país.

Cuándo son los nuevos shows y venta de entradas

La arrolladora respuesta del público local agotó rápidamente todas las presentaciones programadas a lo largo del mes de mayo. Ante la incesante demanda, la producción confirmó que las nuevas citas con sus fanáticos argentinos tendrán lugar los días 1, 2 y 5 de julio de 2026.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las entradas para estas tres nuevas funciones estarán disponibles para el público a partir de este martes 26 de mayo a las 9:30 horas, exclusivamente a través del sitio web oficial del Movistar Arena.

Un show inmersivo: entre los clásicos y la nueva etapa

Quienes asistan a las presentaciones se encontrarán con un repertorio diseñado para equilibrar la nostalgia con las novedades. A lo largo del concierto, Arjona despliega clásicos inmortales como Señora de las Cuatro Décadas, Te conozco, Marta, Mujer de lujo y Acompáñame a estar solo. El setlist también le da lugar a canciones recientes como Despacio que hay prisa, para luego culminar la velada con himnos coreados por multitudes como Fuiste tú, Minutos y Mujeres.

Desde la organización destacan que la puesta en escena es una de las más ambiciosas en la trayectoria del artista. El espectáculo combina cuidadosos recursos teatrales con un despliegue técnico de luces, sonido y una escenografía de primer nivel internacional, buscando ofrecer una experiencia inmersiva en cada presentación.

“Lo que el Seco no dijo”: gira internacional y nuevo disco

Estos shows en Buenos Aires se enmarcan dentro del tour Lo que el Seco no dijo, que representa una espectacular nueva etapa en los 40 años de carrera de Arjona. La gira internacional comenzó el pasado 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago con localidades agotadas, dando inicio a un extenso recorrido de más de 35 fechas a lo largo de Estados Unidos y Puerto Rico.