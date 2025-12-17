“Belén”, la película sobre el conmovedor caso tucumano, quedó a un paso de la nominación al Oscar El film dirigido por Dolores Fonzi ingresó en la "lista corta" de la Academia de Hollywood para la 98ª edición de los premios. La historia, basada en hechos reales ocurridos en la provincia, competirá por un lugar en la categoría Mejor Película Internacional.

El cine argentino vuelve a soñar con la estatuilla dorada. La película “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi junto a la actriz tucumana Camila Plaate, fue oficializada dentro de la “lista corta” (shortlist) de los Premios Oscar, de cara a su 98ª edición.

Este logro posiciona a la producción nacional entre las elegidas por la Academia de Hollywood en el camino hacia la categoría Mejor Película Internacional, constituyendo un “primer y decisivo paso” en la carrera por el máximo galardón de la industria.

Sin embargo, la competencia será ardua. La inclusión en esta preselección implica que “Belén” deberá medirse con producciones de alto perfil de países como España, Brasil, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur, entre otros. De este grupo selecto, solo cinco películas quedarán finalmente nominadas. La lista definitiva se develará el próximo 10 de febrero, mientras que la ceremonia de premiación está agendada para el 15 de marzo de 2026.

Una historia con raíz en Tucumán

El guion de la película toca una fibra sensible de la historia reciente de la provincia. Basada en el libro periodístico Somos Belén de Ana Correa, la trama reconstruye un caso real ocurrido en Tucumán en 2014.

El relato narra la historia de una joven que, tras acudir a un hospital público por un dolor abdominal y sufrir un aborto espontáneo, es detenida por la policía en medio de la intervención médica. Este hecho derivó en una condena injusta que la mantuvo privada de su libertad durante dos años siendo inocente.

El film cuenta con un elenco de lujo que incluye a Laura Paredes (co-guionista), Julieta Cardinali, Luis Machín, César Troncoso, Sergio Prina y Liliana Juárez, además de la participación de talentos locales de Tucumán.

Reconocimiento internacional

Antes de llegar a esta instancia en Hollywood, “Belén” ya ha cosechado elogios globales. Obtuvo el Premio Forqué a la Mejor Película Latinoamericana, pasó por el prestigioso Festival de San Sebastián y aspira al Goya como Mejor Película Iberoamericana.

Incluso, la reconocida escritora Margaret Atwood destacó la relevancia de la historia, afirmando que el caso de Belén “podría haber salido de las páginas de Gilead”, en referencia a su obra El Cuento de la Criada.