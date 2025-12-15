Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, fue detenido por el presunto asesinato de la pareja El director y su esposa fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles. La policía mantiene a su hijo en custodia

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos el domingo en su residencia de Los Ángeles, según confirmaron fuentes familiares a la prensa internacional.

Las víctimas fueron halladas por su hija Romy Reiner luego de una llamada de emergencia a las 15:30. Tenían 78 y 68 años respectivamente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación por homicidio y el incidente generó un amplio despliegue policial en la residencia, valorada en 13,5 millones de dólares.

Nick Reiner, hijo de la pareja, fue retenido por las autoridades mientras se esclarecen los detalles del doble homicidio ocurrido el domingo en Los Ángeles (LAPD)

Fuentes consultadas por Daily Mail sostienen que la pareja habría perdido la vida como consecuencia de un ataque con arma blanca, presuntamente perpetrado tras una discusión familiar.

MIRA TAMBIÉN Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

La revista People recogió testimonios según los cuales el principal sospechoso es Nick Reiner, hijo del matrimonio, de 32 años, quien se encuentra bajo custodia para ser interrogado.

Nick fue detenido con una fianza establecida en 4 millones de dólares, informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles a Page Six. Por ahora, las autoridades no han formalizado cargos.

El arma blanca utilizada en el ataque habría sido encontrada en el interior de la vivienda, según reportes preliminares de la investigación policial sobre el doble homicidio (LAPD)

Rob Reiner, de 78 años, fue una figura central en el cine de las últimas décadas. Su carrera incluyó la dirección de títulos como When Harry Met Sally, The Princess Bride y Stand by Me, mientras su esposa Michele Singer Reiner se desempeñó como productora y activista. Luego de casarse en 1989, la pareja tuvo tres hijos: Romy Reiner, Nick Reiner y Jake Reiner.

MIRA TAMBIÉN Preocupación por Joaquín Levinton: fue internado de urgencia tras descompensarse en un bar

La escena del crimen quedó acordonada y bajo resguardo policial, a la espera de una orden judicial para ingresar a la vivienda y recoger pruebas determinantes.

Según declaraciones oficiales recogidas por Daily Mail, no existen signos de entrada forzada y hasta el momento solo miembros de la familia han sido considerados para testificar.

La fianza para Nick Reiner fue fijada en 4 millones de dólares mientras permanece detenido en la cárcel Parker Center, de acuerdo con información oficial divulgada por la policía (LAPD)

El jefe adjunto Alan Hamilton del LAPD afirmó en rueda de prensa que el caso permanece bajo investigación y ningún sospechoso ha sido imputado.

MIRA TAMBIÉN Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025

“Vamos a intentar hablar con todos los miembros de la familia para conocer los hechos”, señaló el funcionario, agregando que las víctimas no serán identificadas oficialmente hasta que lo haga la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada públicamente por una vocera de la familia Reiner, citada por People.

“Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina, y solicitamos privacidad en este momento increíblemente difícil”, se lee en el pronunciamiento.

MIRA TAMBIÉN Maxi López y Wanda Nara coquetearon con la idea de darse otra oportunidad y el video se viralizó