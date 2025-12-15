Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos el domingo en su residencia de Los Ángeles, según confirmaron fuentes familiares a la prensa internacional.
Las víctimas fueron halladas por su hija Romy Reiner luego de una llamada de emergencia a las 15:30. Tenían 78 y 68 años respectivamente.
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación por homicidio y el incidente generó un amplio despliegue policial en la residencia, valorada en 13,5 millones de dólares.
Fuentes consultadas por Daily Mail sostienen que la pareja habría perdido la vida como consecuencia de un ataque con arma blanca, presuntamente perpetrado tras una discusión familiar.
La revista People recogió testimonios según los cuales el principal sospechoso es Nick Reiner, hijo del matrimonio, de 32 años, quien se encuentra bajo custodia para ser interrogado.
Nick fue detenido con una fianza establecida en 4 millones de dólares, informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles a Page Six. Por ahora, las autoridades no han formalizado cargos.
Rob Reiner, de 78 años, fue una figura central en el cine de las últimas décadas. Su carrera incluyó la dirección de títulos como When Harry Met Sally, The Princess Bride y Stand by Me, mientras su esposa Michele Singer Reiner se desempeñó como productora y activista. Luego de casarse en 1989, la pareja tuvo tres hijos: Romy Reiner, Nick Reiner y Jake Reiner.
La escena del crimen quedó acordonada y bajo resguardo policial, a la espera de una orden judicial para ingresar a la vivienda y recoger pruebas determinantes.
Según declaraciones oficiales recogidas por Daily Mail, no existen signos de entrada forzada y hasta el momento solo miembros de la familia han sido considerados para testificar.
El jefe adjunto Alan Hamilton del LAPD afirmó en rueda de prensa que el caso permanece bajo investigación y ningún sospechoso ha sido imputado.
“Vamos a intentar hablar con todos los miembros de la familia para conocer los hechos”, señaló el funcionario, agregando que las víctimas no serán identificadas oficialmente hasta que lo haga la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles.
La noticia fue confirmada públicamente por una vocera de la familia Reiner, citada por People.
“Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina, y solicitamos privacidad en este momento increíblemente difícil”, se lee en el pronunciamiento.