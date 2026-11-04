Murió Daniel Bifulco, uno de “Los Jaimitos” de VideoMatch La noticia se dio a conocer este miércoles por la mañana. La familia lo encontró sin vida en su casa. Poco antes del deceso, el humorista había compartido sus próximos proyectos laborales.

Este miércoles se conoció la muerte de Daniel Bifulco, el actor que saltó a la fama por haber sido uno de Los Jaimitos de VideoMatch, el programa que encabezó Marcelo Tinelli antes de ShowMatch. El artista fue hallado sin vida en su casa. Tenía 56 años.

La noticia fue confirmada por Alfredo Silva a TN Show. “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”, expresó el humorista.

Torry Palenzuela fue uno de los primeros que le dijo adiós a su amigo en las redes. “Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega. Gracias por tu arte, descansa en paz”, escribió.

Alfredo Silva también le dedicó un emotivo posteo: “Que en paz descanse mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco. Que Dios te tenga en la gloria eterna”.

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Poco antes de su muerte, Daniel Bifulco había compartido en redes sociales novedades sobre los proyectos laborales que tenía por delante.

Entre sus próximos compromisos, figuraban presentaciones teatrales en Mar del Plata, tanto para este noviembre como para la temporada de verano 2027.