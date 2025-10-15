Cerraron las Cataratas del Iguazú para Wanda Nara y ahora “hay una investigación en curso” La mediática quedó envuelta en el problema porque publicó en sus redes sociales que caminó de forma exclusiva por el Parque Nacional.

Wanda Nara viajó a Misiones junto a sus hijas Isabella y Franchesca Icardi y compartió en redes sociales fotos del viaje que primero generaron polémica y luego se convirtieron en pruebas de una investigación. Es que la mediática contó que las Cataratas del Iguazú fueron cerradas para recibirla a ella y su familia.

En un video donde aparecen las niñas de espalda frente a la Garganta del Diablo, Wanda confesó una situación particular que pocas veces ocurre. “Exclusivo, abierto solo para nosotros”, escribió. De inmediato recibió comentarios de seguidores. “Ni la naturaleza se salva del ego de Wanda” y “Mientras otros hacen fila, ella tiene acceso exclusivo”, se quejaron.

En las imágenes, se ve la pasarela de “La Garganta del Diablo”, vacía. Cuando la excepción de público en los Parque Nacionales sólo está permitido por cuestiones diplomáticas. Además, en el clip se puede ver que la mediática utiliza los medios de transporte pertenecientes al parque. A causa de estos puntos y según reveló el periodista Guido Záffora, el intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, ya habría levantado un sumario y “hay una investigación en curso”. El mismo comunicador sostuvo que el personal se encuentra en búsqueda “de la persona que llevó a Wanda a este lugar”.