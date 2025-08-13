La reconciliación menos esperada: L-Gante y Tamara Báez, juntos otra vez El referente de la Cumbia 420 le puso fin a los rumores y habló del acercamiento con la mamá de su hija.

En las últimas horas trascendió la reconciliación menos esperada: L-Gante confirmó que volvió a estar junto a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. La noticia generó revuelo en redes sociales, ya que el artista estuvo hasta hace muy poco paseando junto a Wanda Nara y enemistado con la influencer por la cuota alimentaria de la pequeña.

“Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. (…) Vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos yendo a comer”, dijo en referente de la cumbia 420.

Lo que dio el pie para que Florencia de la Ve y Estefanía Berardi le preguntaran por su relación. “Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien”, expresó. Y aseguró: “Lo primero es la familia”.

A corazón abierto, señaló: “¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”. Además, remarcó que siempre la consideró la mujer de su vida y reconoció: “Nunca dejé de estar enamorado”.

Consultado sobre cómo fue ese primer acercamiento, Valenzuela detalló que “ella estaba en conflicto con su expareja”. “Habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín y no me contestaba. Entonces fuimos, mi mamá preguntó para retirarla y resultó ser que no había ido. Entonces fui a la casa a Tamara. Colgué un par de minutos, me fui con Jamaica y después hablamos y todo bien”, resumió.

Además, aseguró que todo se dio de manera espontánea y que “la piel” con Tamara está “intacta”. Respecto a su vínculo con Wanda Nara y a cómo podría tomar la noticia de la reconciliación, opinó: “Si uno quiere de verdad a alguien, le desea lo mejor”.

En otro momento de la entrevista aseguró que está dispuesto a hacer todos los cambios que sean necesarios para estar bien con la mamá de su hija. “Yo lo que quería es esto que logré ahora”, sostuvo y agregó que su vínculo con la empresaria fue un “pasatiempo”.