Charly García y Sting anunciaron una colaboración musical Los músicos sorprendieron a sus fanáticos al anunciar en Instagram que trabajan juntos en una nueva canción que podría salir el 3 de octubre en vinilo. Lo que se sabe hasta ahora

Los fanáticos del rock recibieron una noticia que entusiasmó y gustó. Es que Charly García y Sting compartieron en Instagram un anuncio conjunto sobre un proyecto musical en colaboración.

Se trataría de una canción que se estrenaría el 3 de octubre en formato vinilo. En el reel con el que hicieron el anuncio, Charly escribió “I’m doing it my way” (“Lo estoy haciendo a mi manera”). Sting respondió con un simple “Hermano”, acompañado de emojis de la Estatua de la Libertad y un corazón.

No es la primera vez que estos dos íconos de la música interactúan. Su amistad se remonta a varias décadas y esta colaboración, simbólica y musicalmente, sería el cierre perfecto de tantos años de encuentros y proyectos compartidos. La canción elegida sería parte del álbum “Kill Gil” de Charly García, conocido por haber tenido una versión filtrada en internet antes de su lanzamiento oficial.

La amistad entre Charly y Sting se inició en 1988, cuando compartieron escenario durante un recital de Amnistía Internacional en el Estadio River Plate y después en Mendoza. En aquel show, Sting interpretó “They Dance Alone” en español, y las madres de Plaza de Mayo subieron al escenario en un gesto simbólico de apoyo a las víctimas de la dictadura argentina. El cierre del concierto estuvo a cargo de “Get Up, Stand Up” de Bob Marley, con un mensaje claro: “Pelea por tus derechos”, junto a otros artistas internacionales como Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman y León Gieco.

Charly y Sting en el Movistar Arena.

Más recientemente, en febrero de este año, Charly y Sting posaron juntos para una foto en el backstage del show del británico en el Movistar Arena. En la imagen, ambos estaban sentados, Charly en silla de ruedas, sosteniendo un vaso con la mano derecha.

El anuncio de este lunes no pasó desapercibido en el mundo de la música y en los próximos días, se esperan más detalles sobre el proyecto que ya tiene en vilo a la comunidad musical.