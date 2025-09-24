Detuvieron a la banda que robó en la casa de Pampita: son ocho hombres extranjeros Además de las detenciones, la fuerza de seguridad porteña secuestró dos vehículos, joyas, dinero y carteras reconocidas como propias por la conductora.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este martes a ocho personas vinculadas al robo cometido en la casa de Pampita durante la noche del pasado viernes, cuando la modelo se encontraba de viaje en España. Las detenciones se concretaron tras un allanamiento en un hotel de Balvanera.

Además de las detenciones, la fuerza de seguridad porteña secuestró dos vehículos, joyas, dinero y carteras reconocidas como propias por la conductora de Los 8 escalones. También se hallaron en el lugar herramientas utilizadas para cometer ilícitos, como ganzúas y palancas.

El operativo principal fue llevado a cabo en un hotel ubicado en avenida Callao 44, a metros del Congreso de la Nación. Los investigadores llegaron al lugar gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano, que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huida el día del robo.

El seguimiento del vehículo terminó en el hotel, donde ingresaron cinco de los imputados. Esa información fue acercada a la Fiscalía, que autorizó a los efectivos a ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes.

Todos los detenidos son hombres y extranjeros: seis chilenos, un colombiano y un venezolano. En el momento en el que el personal policial ingresó al hotel, los sospechosos quisieron escapar, pero finalmente fueron detenidos.

Los procedimientos permitieron la detención de siete de los acusados en el hotel, mientras que el octavo fue atrapado en la zona de La Boca cuando circulaba en un Fiat Cronos.