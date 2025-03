Eial Moldavsky le pidió disculpas a Lali Espósito por ventilar un supuesto romance en stream El filósofo e influencer grabó un video en Instagram en el que le pide perdón a la estrella pop por haber contado en un stream de Olga un supuesto encuentro amoroso entre ambos. Moldavsky sufrió un fuerte repudio en redes por sus dichos.

El panelista de Sería increíble (Olga) Eial Moldavsky debió salir a pedir disculpas públicamente a la estrella pop Lali Expósito luego de ser cancelado en redes sociales por ventilar un supuesto encuentro amoroso con la cantante.

Moldavsky contó un supuesto y apasionado affaire en que hizo referencia a una famosa que no nombró, pero que se interpretó como una referencia a Lali Espósito por la intervención de Homero Pettinato que deslizó esa posibilidad.

La falta de códigos que mostró el joven filosofo, generó una ola de repudio e indignación en redes sociales por exponer sin filtros una supuesta relación íntima con la artista pop. El panelista de Olga se cansó de los comentarios en su contra y puso su cuenta de X (ex Twitter) privada, para que ningún usuario que no lo siga pueda ver sus tuits.

Como la ola cancelatoria no bajaba en intensidad, Eial tuvo que salir a realizar un descargo en Instagram en el que le pidió disculpas a Espósito y afirmó que la supuesta historia de romance que describió en el stream era una situación ficticia, en la que habló de más.

Las disculpas de Moldavsky

“Vengo a ofrecer unas disculpas públicas porque creo que la situación no me amerita, también quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme, que creo que es lo más importante”.

“Aclarar en primer lugar que en ningún momento me referí a Lali. La historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna, y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces, y acá es una persona diciendo boludeces”.

“Es una historia que inventé. No contaría una historia así al aire nunca y creo que está bien aclarar que no me refería a ella”.

“Dicho eso, me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una víctima injustificada de este video, que en mi cabeza no la tenía, pero que apareció y se dio así la especulación, y las disculpas hay que darlas igual, porque lo único que existe en el mundo son los efectos, y el efecto de mis palabras es este, no importa la causa, no importa que yo no quería hacer esto, lo que hay es lo que hay, así que mis disculpas muy sinceras y muy concretas a ella en primer lugar”.

“A todos los que vieron el video, la verdad es que es bastante incómodo para mí verlo, no me siento para nada representado. Uno a veces olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono y corres un riesgo muy concreto de decir boludeces”.

El descargo siguió y cerró con la siguiente reflexión: “Estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo, saber que uno dijo algo que no se ha dado cuenta, que estuvo muy mal, pifió por mucho, y que hay que pedir perdón”.