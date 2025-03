Se filtraron los chats entre Mauro Icardi y L-Gante por Wanda Nara: “Te falta calle, Pá” El músico subió a historias el intercambio por privado que mantuvo con el futbolista por Wanda Nara. En las capturas se ve que Icardi era quien intentaba alejarlo de la conductora y provocarlo. “Para que sepan quiénes son los malos y quiénes son los buenos” posteó el cantante.

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, se cansó de Mauro Icardi y filtró en sus redes los intercambios de mensajes que venían manteniendo desde hace un tiempo. La actual pareja de Wanda Nara mostró las conversaciones donde se ve que el futbolista le pedía que se aleje de la mediática y lo provocaba con que sólo era un títere.

A través de sus historias de Instagram, L-Gante publicó tres capturas de chats que mantuvo con Icardi. El intercambio fue iniciado por futbolista después de una transmisión en vivo que el cantante realizó junto a la conductora antes de confirmar su relación.

“‘Mi amor, te comería, pero cierto que soy tu amigo’. Ja, ja, ja. Si querés te presto ‘esta’ cuando vaya a Argentina así la comés ya que tu amor no te da chances y te usa como títere. Seguí insistiendo a ver si pica. ¡Pobre pibe, como dijo el papanata de tu abogado!”, le escribió Mauro.

Escueto y sin intenciones de entrar en debate, el creador de la cumbia 420 le respondió con un “Andá a dormir, loro”, frase, se terminó convirtiendo en tendencia en X.

“¿Peleando? ¡Nooo, tranquilo! No peleo con un títere que usa cuando quiere darme celos. ¡Pero siempre termina volviendo! Así que ubicate con los mensajitos que mandás. Tampoco creo que te vea mucho más después de lo que piensa de vos. ¡Y sí! ¿Que querés…? 20 años tenes”, insistió Icardo.

A modo de mensaje, Valenzuela publicó sobre la captura: “Pedazo de loro, me cansaste. Respeta a la mamá de tus hijas y deja de hacerle la guerra. ¿Qué quieres que tus hijas odien a su mamá? ¡Andá al psicólogo que lo único que hacés bien es pegarle a la pelota! Alguien te lo tenía que decir. TE FALTA CALLE, PA”.

Pero el futbolista del Galatasaray siguió intentando polemizar: “¡Hace un año y medio te lleva y trae como lorito de acá para allá! Seguí respetándola, pero siempre vuelve. ¿O no viste la semana pasada que dio la nota diciendo que estábamos juntos? ¡Cuando vino a reconquistarme y le dije que no! ¡Y lo dijo igual! ¡Así que empezá a ubicarte con los mensajitos que mandás! ¡Porque ahora le voy a dar una oportunidad para que aprendas como es! ¡Que no pudiste en 1 año y medio! Ja, ja, ja”.

Las burlas del futbolista siguieron, mientras el cumbiero replicó sin vueltas. “Ja, ja, ja. ¡Desesperado por darle besos en todos lados y se corría la cara a cada rato! Mirá que los vi los vivos que tirabas la cabecita y quedabas como un papanata Y haciéndole planteos que con amigos no se besa”, puso Mauro.

“Te comiste el jueguito de una mujer despechada, ¡pero ya fuiste! ¡Mirá que no sos el único con el que se chateaba para darme bronca y celos! ¡Pero siempre vuelve a buscarme! ¡Algo tendré! ¡A ver si aprendés!”, insistió Icardi, generando que L-Gante salga en defensa de su actual pareja: “Es muy buena y bella mujer. Respétala un poco más. Yo soy un wachín. Nada más. Suerte, Mauro”.

También el cantante de RKT finalizó sus publicaciones compartiendo una selfie recostado, haciendo un OK con la mano, en plena recuperación. “Una sacada de careta, aunque prometo no intervenir ni una vez más”, indicó, para finalizar contundente “para que sepan quiénes son los malos y quiénes los buenos”.