El chef Christian Petersen recibió este lunes el alta médica del Hospital Alemán de Buenos Aires luego de varios días internado por haber sufrido una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín.
El cocinero confirmó que deberá continuar con su recuperación, pero podrá hacerlo estando en su casa.
Petersen se comunicó este martes con el periodista de la TV Pública Juan Etchegoyen para contarle todas las novedades.
“Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, manifestó Petersen.
En cuanto a los motivos que desencadenaron la descompensación, reveló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.
“Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó Petersen en un escrito que compartió con el periodista Etchegoyen.
El cuadro del chef presentó complicaciones severas durante su estadía en el sur, incluyendo una falla multiorgánica que lo obligó a permanecer en terapia intensiva en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Finalmente, el 26 de diciembre fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario para recibir tratamientos de mayor complejidad.