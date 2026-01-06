El chef Christian Petersen recibió el alta médica: “Me salvaron la vida” El cocinero salió el lunes del Hospital Alemán de Buenos Aires luego de varios días internado por haber sufrido una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín. “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico”, contó

El chef Christian Petersen recibió este lunes el alta médica del Hospital Alemán de Buenos Aires luego de varios días internado por haber sufrido una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín.

El cocinero confirmó que deberá continuar con su recuperación, pero podrá hacerlo estando en su casa.

Petersen se comunicó este martes con el periodista de la TV Pública Juan Etchegoyen para contarle todas las novedades.

“Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, manifestó Petersen.

MIRA TAMBIÉN Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán

En cuanto a los motivos que desencadenaron la descompensación, reveló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.



“Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó Petersen en un escrito que compartió con el periodista Etchegoyen.

realizaba una expedición al Volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. Lo que inició como un cuadro de agotamiento físico extremo derivó en un diagnóstico de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que encendió las alarmas. La preocupación por la salud de Petersen comenzó el pasado 12 de diciembre, cuando sufrió una descompensación mientras. Lo que inició como un cuadro de agotamiento físico extremo derivó en un diagnóstico de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que encendió las alarmas.

El cuadro del chef presentó complicaciones severas durante su estadía en el sur, incluyendo una falla multiorgánica que lo obligó a permanecer en terapia intensiva en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Finalmente, el 26 de diciembre fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario para recibir tratamientos de mayor complejidad.