El conmovedor mensaje de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila: “Estamos tristes, pero de pie” A través de un comentario que hizo en un posteo de Valentín Giordano, otro de sus nietos, el productor agradeció el apoyo recibido luego de la tragedia ocurrida en Miami

El productor de televisión y teatro Gustavo Yankelevich se expresó por primera vez tras la muerte de su nieta Mila Yankelevich, en la tragedia ocurrida en Miami.

Sus palabras surgieron al comentar una publicación de su nieto, Valentín Giordano, piloto de Turismo Carretera 2000.

“Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó y nos enorgulleció que estuvieras ahí, de alguna manera representando a nuestra familia”, comenzó escribiendo en el post.

Y siguió: “Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

El mensaje recibió numerosas muestras de afecto y apoyo de parte de los usuarios, que reaccionaron con “me gusta” y comentarios solidarios para toda la familia.