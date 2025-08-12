Juicio contra Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi: “No esperamos una venganza, solo una pena acorde” El abogado de la actriz y modelo, Javier Baños, afirmó que todas las pruebas “son consistentes en que fue víctima de abuso sexual intrafamiliar prolongado en el tiempo”, mencionó el furcio que tuvo el acusado durante el juicio y explicó por qué pidieron 50 años de prisión, la máxima pena que prevé la ley para ese delito.

A horas de que se conozca el veredicto de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana en el juicio contra Claudio Contardi, la expareja de Julieta Prandi que está acusada de abusar sexualmente de la actriz y modelo, el abogado de la querella brindó una entrevista en Radio 2 en la que afirmó todas las pruebas producidas “son consistentes en que –la mujer– fue víctima de abuso sexual intrafamiliar prolongado en el tiempo” y también añadió que la búsqueda “no es de venganza” sino de una “pena acorde al delito cometido”.

Javier Baños, el defensor de la conductora de televisión, indicó que para la víctima la conclusión del juicio representa, además, el final de largos años de calvario. Según expresó en el programa De boca en boca este martes, el acusado “se negó a la prueba psicológica y a contestar cualquier tipo de interrogatorio, no colaboró en nada con la Justicia y también se negó a la pericia psiquiátrica”.

Como contrapunto, “Julieta se sometió a infinidad de entrevistas, pericias e interrogatorios, hay cuatro informes médicos, declararon cuatro profesionales de la salud y todos son consistentes en que fue víctima de abuso sexual intrafamiliar prolongado en el tiempo”.

“Hay que sancionar con todo el peso de la ley cuando hay un delito comprobado. Hay un relato mantenido en el tiempo que no tiene ninguna fisura, está corroborado con pruebas científicas. Todos coinciden en la existencia del abuso sexual”, dijo acerca del juicio en el que pidieron la pena de 50 años de prisión para Contardi.

Acerca del imputado, Baños recordó un “furcio” que tuvo durante el proceso judicial en los Tribunales de Zárate-Campana: “Dijo «yo nunca la abusé sexualmente a Julieta sin su consentimiento». El defensor alega que es inocente, pero que si no es inocente, lo que pasó es que la violó menos cantidad de veces que lo que dice la querella y el Ministerio Público Fiscal. Y que la pena que están pidiendo es demasiado alta”.

“La cifra –de la pena solicitada, 50 años– tiene que ver con las necesidades de prevención. En la fase de determinación judicial inciden. Las positivas son la necesidad de recuperación y readaptación del sujeto. Las negativas son neutralizar al sujeto para que, si es peligroso, no siga cometiendo delitos. Un sujeto así tiene mínimas posibilidades de recuperación”, afirmó el abogado de Prandi.

Juicio y veredicto

En la etapa de alegatos del juicio, el fiscal Cristian Fabio pidió una condena de 20 años de prisión para el acusado, además de su detención inmediata. Por su parte, la querella solicitó una pena de 50 años. La defensa de Contardi, en cambio, pidió que se declare nulo todo el proceso judicial.

Ahora, los jueces deberán evaluar todas las pruebas presentadas y emitir su veredicto, que se conocerá el miércoles a las 11 de la mañana.

El exmarido de la conductora enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado, que habría causado un grave daño en la salud mental de la víctima. La denuncia fue presentada en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, jurisdicción donde se encuentra el barrio privado Septiembre, en el que la pareja vivió.

Según el expediente, los hechos ocurrieron entre julio de 2015, luego del nacimiento del primer hijo de la pareja, y marzo de 2018, cuando se mudaron a Martínez. La separación formal fue en 2019.