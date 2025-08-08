Juicio contra el exmarido de Prandi: los jueces le impiden salir del país y el veredicto será el miércoles En la etapa final del proceso judicial, la fiscalía solicitó 20 años de cárcel y la querella pidió una pena de 50. La defensa reclamó la nulidad de la causa. El empresario gastronómico es acusado por presuntos delitos de abuso sexual a la modelo

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana prohibieron este viernes que Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, salga del país, quien está acusado de presuntos abusos sexuales contra la actriz y conductora.

Esta medida se tomó durante la jornada de alegatos del juicio, en la que el fiscal Cristian Fabio pidió una condena de 20 años de prisión para el acusado, además de su detención inmediata. Por su parte, la querella solicitó una pena de 50 años. La defensa de Contardi, en cambio, pidió que se declare nulo todo el proceso judicial.

Ahora, los jueces deberán evaluar todas las pruebas presentadas y emitir su veredicto, que se conocerá el próximo miércoles.

Al terminar la audiencia, Javier Baños, abogado de Prandi, contó que la actriz estuvo muy afectada emocionalmente, lloró y fue contenida por sus familiares y amigas. Dijo que fue una situación muy fuerte. Mientras tanto, Contardi se retiró a otra sala. Baños agregó que hubiera preferido que se ordene la detención preventiva del acusado, pero aclaró que eso depende de criterios judiciales.

El letrado destacó que Julieta vivió once años de sufrimiento, además del proceso judicial.

El miércoles a las 11 de la mañana se conocerá la decisión final. El abogado expresó confianza en que la Justicia hará lo correcto y que se pondrá fin al calvario de Julieta Prandi.

El exmarido de la conductora enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado, que habría causado un grave daño en la salud mental de la víctima. La denuncia fue presentada en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, jurisdicción donde se encuentra el barrio privado “Septiembre”, en el que la pareja vivió.

Según el expediente, los hechos ocurrieron entre julio de 2015, luego del nacimiento del primer hijo de la pareja, y marzo de 2018, cuando se mudaron a Martínez. La separación formal fue en 2019.