Dos exempleadas de Julio Iglesias lo denunciaron por acoso y abuso sexual La Fiscalía española abrió una investigación tras la denuncia presentada el 5 de enero por dos mujeres que trabajaron para el cantante, sobre hechos presuntamente ocurridos en 2021 en las casas que el artista posee en República Dominicana, Bahamas y España.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española investiga una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por dos mujeres que trabajaron para él en 2021 y lo acusan de acoso y agresión sexual.

Según informan fuentes fiscales a la agencia EFE, el Ministerio Público ya tiene abiertas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.

La apertura de esta investigación se conoce el mismo día en que se hizo público que dos mujeres denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, en una investigación realizada por eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

Ambos medios contrastaron los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que las atendieron y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el intérprete español.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias a los gobiernos de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas empleadas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, además de bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

La investigación, firmada por cinco periodistas, asegura que el cantante no respondió a ninguno de los intentos de contactar con él o sus representantes legales. La Agencia EFE también trató de obtener la versión del entorno de Iglesias sin éxito.

Mientras, el Gobierno español apoya llegar “hasta el final” en la investigación de las denuncias y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió que no haya “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”.

“No vamos a mirar hacia otro lado”, dijo este martes la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones publicadas.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, recalcó en la red social X que “ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema” y confío en que “se investigue y se llegue hasta el final”.