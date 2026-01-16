La respuesta de Florencia de la V al comentario de Maxi López: “Me da pena” Nati Jota le preguntó al ex jugador si besaría a un hombre y su respuesta fue polémica. Las redes sociales no dejaron pasar el momento y la conductora hizo eco de esa conversación y respondió.

Maxi López está instalado en Argentina y participa del streaming que Olga montó en Mar del Plata. Fue durante una de las emisiones que hizo un comentario sobre Florencia de la V que generó incomodidad al aire y desató debate en redes. Tras la polémica, la conductora respondió.

Todo ocurrió durante una charla con Nati Jota quien le consultó si besaría a un hombre. La consulta tomó por sorpresa a López, que se quedó pensativo algunos segundos, mientras el resto de la mesa debatía y esperaba su reacción. “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”, dijo el exmarido de Wanda Nara.

La reacción fue instantánea. “¡No Maxi, no era por ahí!”, lo corrigió Nati Jota, marcándole el error en el nombre y, sobre todo, en la identidad de Florencia. “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”, aclaró la conductora, mientras Noelia Custodio sumaba: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”. Sin embargo, lejos de rectificarse, Maxi redobló la confusión y preguntó: “¿Y pero cómo se llama?”, lo que generó aún más incomodidad y malestar en la mesa. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, repitió Nati.

“Acabo de poner un pie en Argentina y… ¿Maxi López estuvo hablando de mí también?”. Ironizó Florencia al regresar de sus vacaciones. Ante la consulta de Josefina Pouso sobre si López había hablado bien, Flor replicó en el mismo tono: “Está confundido”, dijo y sumó con humor: “¡Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más!”

Acto seguido, reflexionó sobre el tema. “Muchos medios están haciendo eco, pero yo no escuché lo que dijo todavía. Pero es interesante hablar de esto porque yo pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda”, indicó. La producción le mostró el recorte del programa donde López dice la frase en cuestión, y la conductora señaló que “lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece”.

Y agregó: “Lo que sí me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. Las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que…”.

“Estas son charlas tontas que se dan en streaming todo el tiempo, pero yo de verdad no veo mala intención, no me parece que sea para tanto. Los medios lo levantaron… no sé si no hay noticias o lo que fuera, pero no es para compartir teniendo en cuenta las cosas que me han dicho. En este caso, esto es color, pero lo que sí sirve es que la gente automáticamente se dio cuenta y empezaron a decirle de todo. Entonces, tácitamente está instalado”, observó.

“Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena. Porque siempre lo que termina dejando situaciones como ésta es que vulnera a un colectivo que ya está super vulnerado”, cerró Flor.