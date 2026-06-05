El día en que el Indio reveló que el Parkinson le estaba “pisando los talones” En un show en Tandil en 2016, ante unos 150.000 espectadores, anunció que estaba enfermo, lo que marcó la etapa final de sus recitales masivos.

“Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad.Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario”, fue lo primero que dijo el Indio Solari al salir a escena y comenzar a tocar el 12 de marzo de 2016 en un multitudinario recital en Tandil.

Según informó Infobae, al show asistieron unas 150 mil personas. La último show del Indio había sido en el 2014 en Mendoza. Este fue su primera presentación luego de contar que padecía una grave enfermedad que no era ni cáncer ni sida, pero que sentía dolor: “Y el dolor me rompe las pelotas”, había dicho a Mario Pergolini en una entrevista en el 2015, aunque recién ahora se animó a contar de qué se trata.

“No tengo un futuro muy largo”

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En una entrevista para la revista Rolling Stone en diciembre de 2016, el cantante habló abiertamente sobre el Mal de Parkinson que lo aquejaba y no se mostró muy optimista al respecto. “Cada directo es una prueba, por eso digo que no tengo un futuro muy largo, al menos arriba del escenario”, admitió. “Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar”.

Además, agregó: “Todavía no hay cura, te mantienen, medianamente. Las últimas veces ya estaba enfermo, y cuando creía que no, ya estaba enfermo también. Y no tenía tratamiento y no estaba haciendo nada de lo que estoy haciendo. Tengo fe en este momento, pero no puedo hacer seis shows en el año”.

Solari también compartió con Mario Pergolini declaraciones sobre su enfermedad en el marco del documental Tsunami que se estrenó en Vorterix.com en 2016.

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“Odio la decrepitud. Hoy voy a hablar con la gente y contarles lo que pasa, hay mucha información dando vueltas y quiero contar cómo viene la mano. Decrepitud son esos 30 años que la ciencia nos ha dado después de los 50 (…). Contados son los que llegan a los 80 años en plenitud física y mental. Uno empieza a ver menos, a escuchar menos, un buen día se cagó encima. La decrepitud no es una sobrevida agradable, te duele todo, qué sé yo. Y yo debo estar entrando en eso, evidentemente. Yo tengo Parkinson, que no es de ahora, pero con el tiempo empieza a manifestarse más. A mí no se me manifiesta temblando sino con rigidez”, confesó.