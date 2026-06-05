La última entrevista al Indio Solari: “No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede” El histórico cantante dialogó con Andy Kusnetzoff en diciembre del 2025, donde habló de su música, de cómo fueron los métodos para sus canciones, su presente en ese momento y otras frases sobre su enfermedad.

Durante este viernes por la mañana se confirmó la muerte del Indio Solari. El artista, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota –y de un fenómeno popular incomparable– falleció a los 77 años en su casa. El cantante sufría de Parkinson hacía años y hacía unos meses que estaba delicado. En su última entrevista, había revelado que se estaba acostumbrando a su enfermedad.

Esa última nota fue con Andy Kusnetzoff en el aire de Urbana Play en diciembre del 2025 donde habló durante una hora y veinte minutos. “Esta no es una buena mañana, pero me estoy acostumbrando porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Cuando no tengo asistencia, tardo cuarenta minutos en ponerme un sueter”, sostuvo en el principio.

La entrevista se emitió solo por audio mientras, en el streaming se mostraban dibujos en tiempo real por parte de Serafin. “Tengo canciones para la cuarta generacion de Solaris del futuro porque amo lo que hago”, contó.

“Me va bien, mejor que mi relación con Dios, porque me está cagando a patadas en el culo, porque lo estoy aceptando como el rival que se merece”, había contado sobre su dolor físico provocado por el parkinson.

En ella revela cómo fueron sus métodos de sus canciones: “Lo último que hago son las letras, lo primero es la textura, me interesan las texturas que trae lo digital. Cuando me hablan de la calidad del analógico… la guitarra te da el acorde, en el mejor de los casos, pero también desafina. El sonido, cuando se proyecta, está viciado de sonoridades que no son acordes. Lo digital es cero uno, cero uno; tenés que encargarte vos de que sea lindo lo que hacés”.

Además, agregaba que tenía mucha facilidad para las melodías y lo que a pel le gustaba, iba quedando.

“La felicidad sería hoy no tener esta enfermedad que no me permite subirme a un escenario. Para mí el escenario es el lugar más cómodo que he tenido en mi vida”, contaba.

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“No quiero respetar ninguna tradición, no quiero ser cultor de nada, lo lamento por aquellos que creían que uno podía ser Redondito toda su vida. Redondo es el público, no los que estamos sobre el escenario”, revelaba el Indio.

Entre tantas declaraciones icónicas que dejó esa última entrevista, el Indio reveló que no sabía cómo abarcar la muerte: “No le tengo miedo a la muerte, la pienso en términos poéticos, vivo de la misma manera que a los 26 años. En el presente”.

Estas palabras del histórico cantante no fueron una despedida pero muchos de sus fanáticos la interpretaron como una de sus últimas reflexiones públicas que buscó siempre hablar desde la profundidad.