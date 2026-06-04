Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años La reconocida actriz y exmodelo falleció luego de una trayectoria llena de éxitos y de renombre. La noticia fue confirmada por su hija Juana Molina a través de una publicación en redes sociales

La reconocida actriz, modelo y arquitecta Chunchuna Villafañe falleció esta madrugada a los 92 años, según confirmó su propia hija, Juana Molina, en un sentido comunicado: “Murió mi mamita”.

Fue un ícono de la televisión nacional, así como del teatro y el cine, con participación en trabajos destacados como “La historia oficial”, título por el que fue nominada al premio Cóndor de Plata y en el Festival de Cine de Chicago.

Su hija, Juana Molina, informó el deceso a través de su perfil de Instagram en redes sociales: “Amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada”. Desde lo personal, añadió: “Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho”.

“Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero conversábamos mucho”, continuó el escrito.

En tanto, la intérprete compartió que no tendrá ánimos para presentarse a su próximo espectáculo: “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar”.

“Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”, cerró Juana.

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores recordó la trayectoria de la artista, también en su faceta publicitaria, que la catapultó rápidamente como “una de las figuras más reconocidas de su época”.

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Villafañe buscó perfeccionarse como intérprete y estudió con Agustín Alezzo y, en 1976 se afilió a la Asociación Argentina de Actores quien, junto al Senado de la Nación, hicieron entrega del Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 2014.

La pantalla chica fue uno de sus ejes y parte de la cercanía con el público a través de ficciones como Atreverse, Mujeres asesinas, Tratame bien, Alta comedia, El teatro de Jorge Salcedo y El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena.

“Los hijos de Fierro”, “No toquen a la nena”, “Un guapo del 900” y “Vidas privadas” fueron algunas de las producciones del séptimo arte en las que trabajó. Mientras que, sobre las tablas se la pudo ver en títulos como “Ricardo III”, “Cartas de amor”, “Acaloradas” y “Días felices”, entre otras.

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La agrupación de intérpretes recordó su labor en el “compromiso social y político junto al padre Carlos Mugica en la Villa 31”, así como “formó parte de la comitiva que acompañó a Juan Domingo Perón en su regreso al país en 1972”.