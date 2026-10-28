Filtran chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que habrían desencadenado la separación de Julieta Prandi En el programa SQP, Yanina Latorre mostró los mensajes que intercambiaron el cantante y la joven artista para coordinar la grabación de una canción. La versión es que el enojo de la modelo vino porque el hijo de Palito no le avisó que iba a estar en estudio “con otra mujer”.

La repentina separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega suma un nuevo capítulo: se conocieron los chats que la actriz habría descubierto en el celular del músico y que posteriormente habrían causado su separación.

En las últimas horas, la joven cantante Josefina Lynch, señalada como la “tercera en discordia” en la relación de Prandi y Ortega, hizo públicas capturas de pantalla de su relación con el productor, que dejan ver que su vínculo era estrictamente profesional.

En las mismas, la artista se presenta ante Ortega como una conocida de Ana Paula Dutil —expareja de Emanuel— y con el deseo de trabajar juntos en la composición de un cover musical. El productor le respondió que no habría problema, pero que debían hacerlo antes del lunes, ya que él se iría de viaje ese día. Ahora se supo que el viaje era su luna de miel a Brasil.

“Te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana; me mostrás lo que hiciste y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”, le respondió Ortega a Lynch.

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Finalmente, ambos acordaron encontrarse en el estudio de Chacarita el viernes a las 18 hs. Lynch se comunicó el jueves con Ortega para confirmar el horario, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con las versiones que circularon, Prandi habría revisado el celular de su pareja el día anterior al encuentro y de esa forma se habría enterado de que su marido estaría grabando con la modelo.

Aparentemente, la pareja tenía un acuerdo tácito de que él le comunicara a ella cuándo iba a grabar con mujeres.

“El jueves, Julieta le revisa el celular a Emanuel, ve estos mensajes, no le pregunta nada, espera que él le comente. Como ya había leído los mensajes de que iba a ir a grabar y Emanuel omite contárselo, ella estuvo todo el día mirando las historias de Instagram de Josefina”, descifró Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.

El punto de quiebre habría sido que, en un momento de la noche del viernes, Josefina publicó una historia desde el estudio de grabación. “En ese momento, cuando Julieta ve la historia, le escribe un mensaje a Emanuel, le dice que no lo quiere ver más, que es un mentiroso, que hasta ahí llegó, que se terminó todo y lo bloquea de todos lados”, explicó Latorre.

Tras pasar el fin de semana separados, el productor musical siguió trabajando con Josefina Lynch durante el fin de semana, con encuentros en los que se habrían sumado la hermana de la misma y una banda.

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Prandi emitió un comunicado el pasado lunes 12 de octubre, en el que anunció que había tomado la decisión de separarse de Ortega tras seis años en pareja y un reciente casamiento. En el mismo mencionó tener “acuerdos no negociables”.

Tras regresar de su luna de miel, a la que fue con un amigo cercano, la actriz explicó a la prensa cómo funcionaba la relación que mantuvo durante seis años con el hijo de Palito Ortega.: “Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”.

En aquella entrevista, se enteró de que hubo más encuentros de los que ella supo. “Ella lo único que sabía es que la chica había ido ese viernes, al no volver a hablar con Emanuel, nunca se enteró que la chica fue sábado y domingo, pero fueron tres días que grabaron temas con la hermana y una banda que los ayudó”, siguió Yanina en su ciclo.

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Fuente Noticias Argentinas