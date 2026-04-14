“El Encargado 4” ya tiene tráiler oficial: Eliseo va por todo y llega al poder en la temporada final Disney Plus reveló el primer adelanto de la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella. La última entrega se estrenará el 1 de mayo y promete llevar el humor negro al extremo, con un Eliseo Basurto dispuesto a asesorar al Presidente y a burlar hasta a la propia muerte.

La espera terminó para los fanáticos de las intrigas vecinales. Disney Plus lanzó de manera oficial el primer tráiler de la cuarta y última temporada de El Encargado, la aclamada serie argentina que brilla por su humor negro y su aguda sátira del “típico porteño”, protagonizada por un magistral Guillermo Francella en la piel de Eliseo Basurto.

Según se confirmó junto con la publicación del explosivo avance, los nuevos episodios estarán disponibles en la plataforma de streaming a partir del próximo 1 de mayo. Por lo que dejan ver las imágenes, el histórico encargado está listo para dar su gran golpe final y cerrar la historia por todo lo alto.

Un nuevo estatus y un cliente presidencial

En este primer adelanto, Eliseo se muestra más calculador, ambicioso y desafiante que nunca, dispuesto a enfrentarse a cualquiera que intente interponerse en su camino. Tras lograr vender su negocio por una cifra millonaria, el protagonista logró elevar su estatus económico frente a la mirada atónita de los vecinos del edificio.

Sin embargo, su ambición no tiene límites. El gran desafío de Eliseo en esta cuarta entrega lo llevará directamente a las altas esferas del poder político: su nuevo objetivo será asesorar a nada más y nada menos que al Presidente de la Nación, desplegando su habitual red de manipulación a nivel estatal.

La furia de Zambrano y un giro inesperado

Por supuesto, el vertiginoso ascenso económico de Eliseo será el detonante perfecto para despertar la furia de su histórico archienemigo, Matías Zambrano. El abogado, interpretado por Gabriel “Puma” Goity, buscará frustrar los planes del encargado utilizando una bizarra y rebuscada estrategia legal.

Pero el tráiler guarda una sorpresa mayúscula para el final: todo parece oscurecerse cuando las imágenes sugieren la aparente muerte del protagonista. Fiel a su estilo, Eliseo promete dar una última batalla y demostrar que, con su inigualable ingenio, es capaz de ganarle la partida hasta a la mismísima muerte.

Una vez más, la dirección de la serie recae en la talentosa dupla conformada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes mantienen intacta la estética pulida que transformó a esta ficción argentina en un verdadero fenómeno internacional.