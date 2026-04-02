Tini rompió el silencio y reveló algo “muy delicado”: el desesperado pedido que hizo La cantante Tini se refirió por primera vez al escándalo con Emilia Mernes y aseguró que el asunto de fondo es muy serio. Además, le suplicó al público que respeten sus tiempos: el video.

Su palabra era una de las más esperadas de todas en medio de un escándalo mediático que azota a la música del Río de la Plata, y finalmente llegó. Este miércoles, durante un show en Tucumán, Tini Stoessel eligió romper el silencio y se refirió por primera vez a su pelea con Emilia Mernes, que ha desatado todo tipo de especulaciones.

Tini dejó de seguir a Emilia, al igual que lo hizo María Becerra, y eso se recibió como una contundente declaración de una distancia irreparable. Las versiones sobre el conflicto han sido laborales y personales: trascendió que Emilia intentó boicotear la carrera de María y le “robó” personal a Tini, pero en los últimos días comenzaron a circular otros motivos más profundos.

¿Qué dijo Tini sobre la pelea con Emilia?

Durante su último concierto y visiblemente afectada por la situación, Tini sorprendió a su público cuando comenzó a hablarles desde lo más personal, y contó algunos detalles que hasta ahora había mantenido en privado. “Quiero que sepan que es un tema delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, y no tiene que ver con la depresión“, aseguró. “Necesito que entiendan que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilar ciertas cosas que pasaron en la vida. Y quiero dejarlo acá, pero me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó”.

Para rematar, Tini le hizo un desesperado pedido a sus fanáticos, con la voz entrecortada por la angustia: “Les pido por favor que no empiecen a cantar ni a decir nada, sí les estoy abriendo mi corazón, mucho, y les estoy contando que es algo muy delicado. Así que por favor, si pueden dejar de intentar saber entender qué pasó, por ahora yo elijo el silencio”.