El escándalo por la “renuncia” de Tamara Pettinato a Bendita TV y la respuesta de Beto Casella: “Estoy cansado” El conductor del ciclo manifestó la incomodidad que le generaba la polémica en torno a la ausencia de la panelista. Por su parte, la también actriz negó que haya formalizado su salida.

Mientras el ida y vuelta por la supuesta renuncia de Tamara Pettinato al programa Bendita TV (El Nueve) escala, el conductor del ciclo, Beto Casella, se refirió a la cuestión el último lunes.

“Ojalá no tenga que hablar más de Tamara Pettinato. Ya estoy cansado”, comenzó Beto. “Sabrán ustedes que apareció otro video del mismo momento. Otra vez tema en las redes, en los bares. Yo no la conocía bien, pero me parece que se ofende fácil. Si ella quiere salir al aire, es dueña de salir al aire”, siguió el conductor, que luego hizo un repaso de lo sucedido en el día.

“La sucesión de hechos fue que, después del nuevo video, huelo que no estaba bueno que Tamara se reintegre. Le escribo al productor y le digo que le avise a Tamara que se tome unos días para parar un poco la pelota. Mi productor me dijo que ella estaba hecha una furia, que no la cuidamos en los días que no estuvo y menos cuando vino acá. A mí me parece que la tratamos bien. Y en uno de los mensajes le dice: «Yo así no voy más»”, contó el conductor.

“Bueno, lo lamento. Yo le dije que me parecía lo más sano. Y le dije, si no querés venir más es tu problema, vos sabrás qué hacer con tu carrera”, siguió Casella, contando el intercambio que mantuvo con su panelista.

“En este momento, hay tensión por todo esto que se dio con la producción a partir del pedido que se tome unos días y la no aceptación de esto”, reconoció Beto, blanqueando que el conflicto sigue.

Asimismo, poco de que Beto hable en el inicio de bendita TV, Tamara Petinatto negó su renuncia con una publicación en redes sociales. Esta es su historia de Instagram.