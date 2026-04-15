El romance secreto de Marcelo Gallardo: quién es la modelo uruguaya 22 años menor que lo conquistó El ex entrenador de River Plate protagonizó un fugaz pero intenso vínculo con Eliana Díaz durante el último verano. Los detalles de los encuentros reservados, el perfil de la joven y el final de la relación en buenos términos.

La vida sentimental de Marcelo Gallardo vuelve a acaparar la atención mediática a ambos lados del Río de la Plata. Tras semanas de rumores, finalmente salió a la luz que el reconocido director técnico habría vivido un romance de verano con Eliana Díaz, una modelo uruguaya 22 años menor que él.

El vínculo, que se manejó bajo un estricto hermetismo, tuvo como escenario principal las exclusivas costas de Punta del Este a comienzos de este 2026, aunque el idilio habría llegado a su fin recientemente.

Amor de verano y bajo perfil

El flechazo entre el “Muñeco” y la modelo se habría dado a principios de año, coincidiendo con la estadía del entrenador en el principal balneario del país vecino para realizar los trabajos de pretemporada junto a su equipo.

Según la información difundida por medios uruguayos, testigos aseguraron haberlos visto compartiendo diversos encuentros en distintos puntos de Punta del Este. Sin embargo, ambos se encargaron de mantener la relación alejada de los flashes, priorizando la privacidad y evitando a toda costa la exposición pública.

¿Quién es Eliana Díaz?

La mujer que logró conquistar el corazón de Gallardo durante la temporada estival es una joven de 28 años con una multifacética carrera profesional.

Eliana Díaz ha ganado gran notoriedad en su país tras brillar en diversos certámenes de belleza y participar activamente en eventos internacionales vinculados al mundo de la moda. Además de su trabajo en las pasarelas y producciones fotográficas, la joven se desempeña con éxito en el rubro inmobiliario.

Un final sin conflictos

A pesar de la química inicial y de los encuentros compartidos en la costa uruguaya, el romance no logró prolongarse en el tiempo. Fuentes cercanas aseguraron a la Agencia Noticias Argentinas que, luego de algunas semanas de relación, el vínculo llegó a su fin.

La separación se habría dado de manera natural, en excelentes términos y sin ningún tipo de escándalos, devolviendo al DT a su habitual discreción en lo que respecta a su intimidad.