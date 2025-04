Sabrina Cipolla volvió a apuntar contra L-Gante: “Me debe 25 millones de pesos” La abogada pidió una orden de embargo sobre las cuentas del músico y solicitó uno de sus vehículos por la deuda.

En medio de los problemas de salud que detonaron de una consulta médica, L-Gante volvió a estar envuelto en polémica: la abogada Sabrina Cipolla sostuvo que el músico tiene una deuda de $25 millones con ella y pidió el embargo de la limusina que usa.

La letrada señaló que el trabajo se debe al enfrentamiento legal con la ex mujer de Valenzuela: “Por el expediente de juicio por alimentos con Tamara Báez y llegamos a un acuerdo. Por lo que me regulan los honorarios y, cuando lo pongo al tanto -a Valenzuela-, no me contesta, entonces lo tuve que notificar en forma judicial”.

Tras informar que el monto adeudado ronda los 25 millones de pesos, la hermana de Alejandro Cipolla apuntó: “Él tiene tres vehículos a su nombre. Ya solicité el embargo sobre la limusina”.

En cuanto a los derechos de autor y los ingresos que el músico tendría, la letrada señaló: “Todo eso lo cobra afuera -en el extranjero-. Acá, en Argentina me contestaron que no cobraba por acá”.

“Payarola se comunicó con mi hermano cuando le llegó la demanda por ejecución, manifestaron que tenían intenciones de conciliación y que iban a pagar. Después eso quedó en la nada”, explicó la profesional.