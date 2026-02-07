Entradas agotadas en Villa María: ¡Los Tekis ya palpitan el Carnaval 2026! Arranca la 58° edición del Festival de Peñas: más de 150 mil almas vivirán la previa del Carnaval con Los Tekis.

Los Tekis colgaron el cartel de “Entradas Agotadas” en la 58° edición del Festival Internacional de Peñas de Villa María, Córdoba, que inicia esta noche. La banda compartirá una previa de lo que será el Carnaval de Los Tekis 2026, junto a referentes indiscutidos del cancionero popular: Jorge Rojas, “El Chaqueño” Palavecino y Soledad.

El Festival de Peñas, nacido en la década del 60, se consolidó como un evento internacional que cada año renueva su historia con ritmo, identidad y memoria colectiva.

Cuenta regresiva hacia el Carnaval

Con la energía intacta, Los Tekis ya cuentan los días y las horas para dar inicio al Carnaval 2026 en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy.

MIRA TAMBIÉN Cuenta regresiva en Jujuy: faltan 9 días para el Carnaval de Los Tekis 2026

Las entradas siguen disponibles en www.lostekis.com.ar/carnaval. Podés adquirir el abono carnavalero: ¡4 noches al precio de 3! Además, los tickets se pueden comprar en hasta 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja.