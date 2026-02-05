Cuenta regresiva en Jujuy: faltan 9 días para el Carnaval de Los Tekis 2026 La gran fiesta del norte argentino se prepara para vibrar del 13 al 16 de febrero en la Ciudad Cultural. Luck Ra, Luciano Pereyra y El Chaqueño Palavecino encabezan una grilla de lujo junto a los anfitriones.

La espera está por terminar y la ansiedad comienza a sentirse en el norte del país. La cuenta regresiva ya comenzó: faltan apenas 10 días para que dé inicio el Carnaval de Los Tekis 2026, uno de los eventos más esperados del verano.

La celebración, que se ha consolidado como uno de los encuentros más convocantes de la región combinando música, cultura y alegría, tendrá lugar del 13 al 16 de febrero en el predio de la Ciudad Cultural de Jujuy. Serán cuatro noches consecutivas que prometen ser inolvidables para los miles de asistentes que viajan cada año para vivir la experiencia.

Una grilla de primer nivel

La organización confirmó que cada jornada contará con un cartel de artistas destacados. Además de la presencia estelar de Los Tekis, quienes oficiarán de anfitriones de esta gran fiesta, el escenario recibirá a figuras de renombre como Luck Ra, Luciano Pereyra, Lázaro Caballero y El Chaqueño Palavecino.

Entradas y promociones vigentes

Para quienes deseen asistir, el festival ofrece diferentes modalidades de acceso pensadas para distintos perfiles de público:

Entrada General: Para disfrutar del carnaval con la energía de la multitud.

VIP Diablo: Un espacio diferencial que ofrece mayor comodidad y vista preferencial.

En cuanto a la venta de tickets, se encuentra vigente una promoción especial para quienes asistan todas las noches: comprando el abono de 4 días, se pagan solo 3. Además, los clientes de Tarjeta Naranja pueden adquirir sus entradas en hasta tres cuotas sin interés.

Los tickets ya se pueden asegurar a través del sitio web oficial www.lostekis.com.ar/carnaval.