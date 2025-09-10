Evangelina Anderson negó estar en una relación con un hombre casado La modelo negó el rumor y fue tajante: “Qué mal está la gente”. Aseguró que está "sola" y que "es mentira lo que se dice".

Luego de la separación de Martín Demichelis, que estuvo teñida por versiones de infidelidad, Evangelina Anderson se vio envuelta en un un nuevo rumor: la supuesta relación con un hombre casado.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre aseguró en Sálvese Quien Pueda (SQP, América) que Eva “estaría viviendo un romance oculto”. Tras la repercusión en redes, surgió lo del “hombre casado” y “futbolista”.

En diálogo con PrimiciasYa, Anderson se refirió a la versión y la desmintió. “¡Dios mío, qué mal está la gente! ¡Justo yo!”, dijo Eva al mencionado medio. “Estoy con mi familia de vacaciones. Estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”, afirmó.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis confirmaron la separación en medio de rumores de infidelidad del ex futbolista.