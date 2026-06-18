Flor Peña renunció y Occhiato echó a la producción que dió la fake news del padre de Messi Luego del anuncio erróneo realizado en vivo, Luzu TV informó cambios internos y la conductora confirmó que no continuará en el ciclo.

Tras la difusión de la noticia falsa sobre la muerte del papá de Lionel Messi, el conductor y empresario Nicolás Occhiato confirmó a través de un comunicado que Florencia Peña dará un paso al costado y dejará la conducción en Luzu TV.

El dueño del canal de streaming compartió un escrito donde comunicaba la decisión. “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, señaló.

Y continuó: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

Minutos después de que se publicó el comunicado de Luzu, Florencia Peña compartió un breve descargo en sus redes sociales. “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió.

Y añadió: “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”.

Todo comenzó durante el horario del programa “El Show del Verano”, que conducen Florencia Peña y Marley, quien se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026. La conductora estaba hablando en la mesa hasta que interrumpe para decir que Jorge Messi había muerto.