La Justicia autorizó la cremación del cuerpo del Indio Solari La medida fue autorizada luego de que la autopsia confirmara que el músico falleció a causa de un ACV hemorrágico. Los estudios complementarios descartaron circunstancias sospechosas.

La Justicia de Morón autorizó en las últimas horas la cremación del cuerpo de Carlos “Indio” Solari, luego de que se completaran las medidas judiciales iniciadas tras su fallecimiento. La decisión fue firmada por el juez de garantías Jorge Rodríguez, con el aval del fiscal Lucio Rivero, quien llevaba adelante una causa por averiguación de causales de muerte.

Según trascendió, la cremación se llevará a cabo en un cementerio bonaerense y contará con una ceremonia privada reservada para familiares y allegados.

La investigación judicial se inició de manera protocolar con el objetivo de descartar cualquier hecho delictivo o circunstancia dudosa vinculada al fallecimiento, de acuerdo a lo que consignó Infobae. En ese marco, el fiscal Rivero ordenó la realización de una autopsia, cuyos resultados determinaron que Solari murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

No obstante, el representante del Ministerio Público decidió aguardar los estudios complementarios antes de avanzar con nuevas medidas. Una vez recibidos los informes, que descartaron la existencia de lesiones traumáticas u otros elementos de interés penal, el fiscal autorizó la cremación conforme a los deseos expresados por la familia del artista. Con estas conclusiones, el cierre de la causa judicial se considera inminente.

Otro de los trámites que deberá concretarse en los próximos días será la inscripción formal de la muerte del músico para obtener la partida oficial de defunción.

Se trata de una gestión que debe ser solicitada por la familia y autorizada por la fiscalía. El documento será fundamental para avanzar en distintos procesos legales, entre ellos la sucesión hereditaria vinculada al patrimonio y la obra del cantante.

El Indio Solari fue hallado sin vida a las 8 de la mañana del viernes pasado en su vivienda de Parque Leloir. Quien encontró el cuerpo fue su cuidadora, que había llegado para iniciar su jornada laboral y lo descubrió junto a la pileta climatizada que utilizaba habitualmente para aliviar los dolores asociados al mal de Parkinson que padecía. Tras el hallazgo, la mujer se comunicó con el servicio médico privado que asistía al músico. Las autoridades fueron notificadas de la muerte aproximadamente media hora más tarde.

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De acuerdo con fuentes cercanas, Solari había compartido una cena con su familia la noche anterior. Además, al momento del hallazgo, el equipo Marshall de guitarra que utilizaba permanecía encendido en su estudio personal, donde trabajaba en nuevas composiciones.