Florencia Peña le exigió disculpas públicas a Luis Ventura por sus declaraciones sobre su video íntimo La actriz le respondió con dureza y le reclamó una disculpa tras sus comentarios vinculados a la filtración de su video en 2012. “Un tipo de los medios jamás puede mandar a una actriz a hacer videos porno”, sentenció la mediática.

La polémica entre Florencia Peña y Luis Ventura sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones del presidente de Aptra sobre la actriz y su opinión acerca de los premios Martín Fierro.

En diálogo con el programa Intrusos (América TV), Peña respondió con dureza y exigió una disculpa pública por parte del periodista, luego de que él intentara desacreditarla y le sugiriera que “siga haciendo videos porno”.

Durante la entrevista, la actriz volvió a cuestionar la credibilidad de los premios que distinguen a la televisión argentina y defendió su derecho a expresar su postura. “Yo creo que merecemos un premio en el que todos sintamos que es lo que merece la industria”, aseguró.

Además, remarcó su extensa trayectoria artística: “Llevo más de 40 años en este trabajo, claro que puedo opinar. Pasé por todas las etapas y me gané muchos premios”.

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Más adelante, apuntó directamente contra Ventura y recordó: “Lo que hizo no se lo pueden dejar pasar, lo que dijo es una falta de respeto absoluta. Él fue el tipo que recibió mi video, lo quiso comprar”, indicó, sobre el clip privado que se difundió en 2012.

“No voy a hablar de Ventura, pero me tiene que pedir disculpas por lo que dijo. Un tipo de los medios jamás puede mandar a una actriz a hacer videos porno. En primer lugar, porque a mí ese video (filtrado) me dio muchísimo dolor. Fue algo muy duro, se expuso mi intimidad. Este señor no puede decir eso. Me parece una falta de respeto absoluta”, insistió.

“Que salga y me pida disculpas, pero no en privado. Y no por mí, por todas las mujeres. Lo que hizo no se hace”, concluyó.