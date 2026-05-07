Un “turrazo” en el programa de Jimmy Fallon: Trueno se presentó en The Tonight Show El crédito del hip hop argentino cantó el último miércoles en el ciclo que conduce el humorista y presentador, uno de los más influyentes de la televisión de Estados Unidos.

Trueno se presentó el último miércoles en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas de entretenimiento más influyentes de Estados Unidos. El artista argentino cantó “Turr4zo”, la canción que da nombre a su cuarto álbum de estudio.

El show de Trueno comenzó pasada la medianoche argentina y había sido anunciado por las redes del programa y crédito de hip hop nacional.

Tras cerrar un 2025 con una gira nacional que lo trajo al Anfiteatro, Trueno comenzó el 2026 con actuaciones junto a Gorillaz. El artista afirmó: “Estoy enamorado de esto, de tocar en vivo, hacer música, cada cosa que pasa, cada «logro» que vivimos es para mí un agradecimiento pleno”

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El cantante intrepreta el tema “The Manifesto” en el último disco de la banda británica que lideran Damon Alban y Jamie Hewlett.

Antes del show, Trueno bailó por los pasillos.

Otros artistas argentinos que ya pasaron por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon fueron la rosarina Nicki Nicole, una pionera que hizo historia en 2021 al ser la primera connacional invitada. En el set, interpretó “Wapo Traketero” y “No Toque Mi Naik”.

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Dos años más tarde, en 2023, se presentó Bizarrap, y a las 2024, los hizo Nathy Peluso. Los últimos en pasar por ese set fueron Ca7riel y Paco Amoroso, el último año.