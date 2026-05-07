Shakira confirmó que será la artista de la canción del Mundial 2026 La cantante colombiana estará ligada nuevamente a la Copa Del Mundo por tercera vez en la historia. El tema se llamará Dai Dai

Shakira confirmó que estará ligada a la historia de los Mundiales una vez más luego de convertirse en la intérprete de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026. La colombiana lo anunció desde el estadio Maracaná y esto marca su regreso estelar al evento deportivo más importante del planeta.

La superestrella, que ya dejó una huella imborrable con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, sumará ahora una nueva página a su legado futbolero con el tema “Dai Dai”, una producción desarrollada junto a FIFA y con lanzamiento previsto para las próximas semanas.

Con esta nueva participación, la cantautora se consolida como la artista más emblemática en la historia musical de los Mundiales, gracias a la fusión del fútbol, espectáculo y cultura global en una cita que promete volver a marcar generaciones.

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El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Comenzará el 11 de junio y la gran final será el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Por primera vez en la historia participarán 48 equipos y habrá 104 partidos. La Selección argentina llega como el campeón defensor.