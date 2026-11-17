Gladys “la Bomba Tucumana” contó cómo murió su sobrino de 12 años La cantante usó sus redes sociales para agradecerle al público por los mensajes de cariño que recibió en la publicación de despedida de Ian y contó que el nene se lastimó jugando a la pelota y que luego habría contraído una bacteria.

Gladys “la Bomba Tucumana” usó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento que recibió tras la muerte de Ian, su sobrino de 12 años. Y explicó lo que pasó con el pequeño. Según relató la artista, un golpe desencadenó el ingreso de una bacteria que terminó con su vida.

Según relató en sus historias de Instagram, Ian estaba jugando descalzo a la pelota con sus primos en el pasillo de la casa de su abuela cuando se lastimó. “En vez de pegar una patada a la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó”, explicó.

Después del golpe, fue trasladado a un centro de salud. Gladys precisó que tenía “una fractura no expuesta” que aún no entienden el desenlace fatal. “Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar algo así, en que Iancito se vaya y nos deje”, expresó. Y agregó: “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria; Ian, en 24 o 48 horas muere injustamente”.

Frente a las dudas sobre lo sucedido, la cantante anticipó que buscarán conocer más detalles: “Vamos a ver qué hay que hacer para saber todo realmente lo que pasó”, manifestó. También se refirió al dolor de Yuli, la mamá del nene y su sobrina. “No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina”, dijo.

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“Acá, a este lugar, Ian venía, se metía a la pileta, disfrutaba de todo eso. Vivía prácticamente conmigo y mi sobrina cuando yo estaba acá”, contó respecto de la casa donde ocurrió todo y confirmó que no le contaron nada a la abuela del nene: “Obviamente, mi mamita no sabe nada, porque para qué le diríamos”.