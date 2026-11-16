Wanda Nara acusó a Icardi de pagar bots para que la ataquen en redes La mediática afirmó que denunció a su exmarido por presunta violencia digital.

Wanda Nara denunció públicamente a Mauro Icardi por pagar a cuentas falsas para que escriban publicaciones en su contra en las redes sociales.

La mediática compartió hoy un descargo en su perfil de X en donde aseguró: “Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ayudando”.

“Las cuentas bots pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”, explicó Wanda.

En su descargo, la empresaria de cosméticos aseguró que Icardi “gasta en bots hace dos años”.

Sobre esto, manifestó: “Invente lo que quiera, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también”.

“Cuando me lo permitan, informo acá las cuentas investigadas. Qué risa que estén todas conectadas y pertenezcan a una organización paga”, dijo Wanda este lunes.

El pedido que Wanda Nara le hizo a la China Suárez en medio del conflicto

MIRA TAMBIÉN Wanda Nara y la China Suárez volvieron a cruzarse con insultos, acusaciones y fotos del pasado

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Después de los fuertes mensajes que intercambiaron públicamente, la conductora volvió a apuntar contra la actriz y le hizo un particular pedido en medio de la disputa que también involucra a Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, Wanda publicó un nuevo descargo en el que aseguró que el futbolista habría estado detrás de las últimas publicaciones de la China. Además, apeló a los 12 años que compartió con él para cuestionar la actitud de la actriz.

“Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere. Ayudalo”, escribió.

De esta manera, la empresaria deslizó que Icardi habría utilizado las redes sociales de su actual pareja para enviarle indirectas y sostuvo que la actriz no habría sido la autora de esos mensajes.

El nuevo posteo se suma a una serie de cruces que comenzaron después de que se filtrara el video de la discusión que Wanda y la China protagonizaron en Nordelta. Desde entonces, ambas utilizaron sus redes sociales para lanzarse fuertes acusaciones y responder a los dichos de la otra.

Fuente TN