Robert Pattinson será el nuevo James Bond El actor británico fue elegido para protagonizar la vigesimosexta película de la saga del agente 007, que será dirigida por Denis Villeneuve y se espera que estrene en 2028.

El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

“Identidad confirmada”, reza la publicación compartida hoy en Instagram, a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve (Dune) y todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028.

MIRA TAMBIÉN Wanda Nara acusó a Icardi de pagar bots para que la ataquen en redes

Robert Pattinson.

Con la elección de Pattinson como el nuevo James Bond finalizan cinco años de especulación sobre quién tomaría el testigo de Craig, que dio vida al famoso agente secreto desde 2006, con Casino Royale y durante cinco películas, hasta No time to die (Sin tiempo para morir), en 2021.

En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner (Eternity), Josh O´Connor (Challengers), o Jack Lowden (Slow Horses), entre otros.

La próxima película de la saga será además la primera desde que los estudios de Amazon tomasen el control creativo de la franquicia después de adquirir MGM, la empresa matriz de la serie, y tras la retirada de los productores habituales, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Pattinson saltó a la fama con su papel del vampiro Edward Cullen en la saga fantástica Crepúsculo y recientemente participó en películas como La Odisea, de Christopher Nolan, o Primetime, con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos Óscar.