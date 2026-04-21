La Orquesta Estable brindará un concierto homenaje al Papa Francisco El Ente Cultural de Tucumán invita al “Concierto homenaje al Papa Francisco”, al cumplirse un año de su fallecimiento. La propuesta estará a cargo de la Orquesta Estable de la Provincia de Tucumán, bajo la dirección de la maestra Yeny Delgado.

El concierto se realizará el viernes 24 de abril, a las 21 horas, en el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601). Las entradas se encuentran disponibles a través de culturadetucuman.entradanet.com o en boleterías del Teatro.

La velada contará con la participación como solista del violinista Franco Ruiz Falci.

El programa propone un recorrido musical que dialoga con los valores que marcaron el pontificado del Papa Francisco: la empatía, el amor por la creación y el compromiso con el prójimo. A través de obras de profunda expresividad, la música se convierte en un espacio de reflexión y gratitud hacia su legado espiritual y humano.

La apertura estará dedicada a Florence Price con Adoration, una obra breve e íntima que invita a un momento de contemplación y recogimiento.

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Luego se interpretará el Concierto para violín en re menor de Félix Mendelssohn, una obra de juventud donde el diálogo entre el solista y la orquesta revela una intensa búsqueda expresiva.

El concierto culminará con la Sinfonía n.º 4 “Italiana”, una de las obras más luminosas del repertorio sinfónico del compositor alemán, inspirada en su viaje por Italia y caracterizada por su vitalidad rítmica y su atmósfera de celebración.

La propuesta busca celebrar, a través de la música, un legado que trasciende el tiempo: el de un pastor que enseñó que la verdadera armonía se construye con la suma de todas las voces y que la belleza, al igual que la fe, alcanza su plenitud cuando se comparte en comunidad.