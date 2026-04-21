Martín Masiello llega por primera vez a Tucumán con un espectáculo único El espectáculo será este viernes 24 de abril, desde las 21, en el emblemático edificio de calle San Martín. Entradas disponibles.

En el Ente Tucumán Turismo (ETT) se llevó a cabo la presentación oficial del espectáculo del cantante argentino Martín Masiello, quien se presentará por primera vez en la provincia el próximo viernes 24 de abril, a las 21 horas, en el Teatro Mercedes Sosa (San Martín 479).

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el secretario general del ETT, Marcos Díaz, y Masiello, quien además ofreció una pequeña muestra del repertorio que aguarda en el teatro a quienes asistan.

“Tucumán tiene una enorme cartelera de eventos donde la cultura ocupa un importante espacio y esta es otra muestra de ello. Martín es un intérprete que nos enorgullece a los argentinos en el exterior con su talento y esta vez tenemos el placer de darle la bienvenida a Tucumán por primera vez”, dijo Díaz, quien le hizo entrega de un poncho tucumano al artista marplatense.

Sobre el artista

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Martín Masiello llega a Tucumán con un concierto especial que propone un recorrido musical a través de distintos géneros y emociones, interpretados con una voz potente y versátil. Su vínculo con la música comenzó a temprana edad en el Teatro Colón de Mar del Plata, donde debutó a los 12 años interpretando romanzas de zarzuela junto a su abuelo, el barítono Marcelo Appugliese.

A los 21 años inició su carrera internacional, presentándose en escenarios de América del Norte, Europa, Oceanía y Asia. Posteriormente, alcanzó un amplio reconocimiento al interpretar el rol principal en “El Fantasma de la Ópera”, consolidando una trayectoria artística de gran nivel.

El espectáculo que presentará en Tucumán, con entradas disponibles, propone un viaje sonoro que abarca desde la música clásica hasta el bolero, pasando por el tango y grandes clásicos popularizados por artistas como Frank Sinatra, Sandro y Elvis Presley. Además, la noche incluirá el estreno de su nueva canción original, “Crescendo”, en una propuesta que invita al público a vivir una experiencia musical íntima y emotiva.

“Es un privilegio estar en mi país nuevamente y un placer inconmensurable el de visitar puntos de Argentina como Tucumán, donde me han tratado de maravilla. En esta ocasión traemos un show donde estaré acompañado por cuatro músicos de la orquesta municipal del Teatro Colón de Mar del Plata, más un equipo de producción de primer nivel”, invitó y cerró Masiello.