Gustavo Cordera suspendió todos sus próximos shows, menos el de Buenos Aires: “No es justo” El cantante explicó en un video que "no tiene garantías legales ni institucionales" para presentarse en Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz. Lamentó que "esto se transforme en una guerra ideológica".

Gustavo Cordera, exlíder de Bersuit Vergarabat anunció la suspensión de los últimos shows de su gira: Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz por falta de “garantías legales e institucionales”. El músico mantuvo únicamente la fecha prevista para el 1º de noviembre en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. La baja se da en un contexto de reclamos por comentarios sexistas y misóginos del artista en 2016 que reflotaron tras su reciente entrevista con Pedro Rosemblat. Dijo que todo se trató de un complot contra él.

El concierto programado en Paraná (Entre Ríos) el viernes pasado fue suspendido sin mayores explicaciones tres días antes y por eso, Cordera decidió cancelar los shows siguientes. El sábado pasado tendría que haber tocado en San Francisco, Córdoba por ejemplo. Tampoco lo hará el 10 de octubre en Caleta Olivia, ni el 17 en Neuquén, ni el 18 en Bahía Blanca. “No tenemos garantías institucionales ni legales para poder seguir tocando. No podemos exponernos a una situación en la que no sabemos si podremos subirnos al escenario”, expresó el músico.

Y agregó: “Vamos a reprogramar las fechas en lugares donde sí tengamos las garantías necesarias. No es justo para la gente que quiere venir a escuchar música que esto se transforme en una guerra ideológica”. Por ahora, el único show confirmado sigue siendo el del 1º de noviembre en Obras, que Cordera definió como “una celebración de libertad y de música, más allá de todo”.