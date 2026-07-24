El Teatro Mercedes Sosa anticipa dos meses cargados de espectáculos Armisén, detalló la programación prevista para los próximos dos meses. Palito Ortega y una trilogía folclórica santiagueña para agosto.

El director del Teatro Mercedes Sosa, Raúl Armisén, detalló la programación prevista para los próximos dos meses, con una agenda que combina música popular, humor, folclore y teatro musical.

Agosto, un mes con alta demanda de espectáculos

Según explicó Armisén, la programación de agosto arranca el sábado 1, a las 21, con la visita del ciclo de streaming de LUZU. “El primer show que tenemos es el sábado, 1 de agosto. Comenzamos el mes con la gente de Patria y Familia, que es un número de LUZU”, indicó.

La agenda continúa el viernes 7 con Emanero, dentro de su gira “Tour 2026”, y el sábado 8 con Jean Carlos, quien celebrará “30 años en una noche”. El sábado 15, a las 21, se presentará La Jenny, y al día siguiente, domingo 16 a las 20, llegará “Ni Media Palabra”, con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez, en única función en Tucumán. “Por fin, vamos a hacer algo de teatro, solamente musicales. Uriel Lozano”, agregó el director, en referencia al espectáculo musical previsto para el 21 de agosto.

Armisén destacó especialmente la llegada de la Trilogía Santiagueña, prevista para el sábado 22 de agosto, a las 21. “Esto presten atención, porque vamos a hacer una trilogía santiagueña, donde vienen Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal y Don Argañaraz”, señaló. El cierre del mes llegará con Palito Ortega. “Luego tenemos a Palito Ortega cerrando el mes. Ese es el mes de agosto, un mes cargado”, afirmó.

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Septiembre, con nuevos anuncios en camino

Sobre el mes siguiente, el director del teatro adelantó que la programación mantendrá el mismo nivel de actividad. “Si septiembre también tenemos una carga muy importante de espectáculos, mucha variedad de espectáculos, y todavía nos faltan cerrar hasta fin de año cosas importantes, pero realmente importantes”, sostuvo. Entre los anuncios pendientes, mencionó que aún no está confirmada la venta de entradas para el show de Bebe.

Buena respuesta del público

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Consultado sobre la convocatoria del público tucumano, Armisén remarcó el nivel de asistencia registrado en los últimos espectáculos. “Por suerte, por suerte ha respondido muy bien, más allá de la crisis económica, de la cual somos todos conscientes”, sostuvo.

Como ejemplo, citó las funciones de Karina y Luli Pampín. “Karina agotó 2 funciones, Luli Pampín agotó una función. Hicimos 2 funciones agotadas, una de 1300 y pico de espectadores, y otra de 700 espectadores, con k-pop, con el elenco peruano”, detalló. Karina “La Princesita” se presentó los días 10 y 11 de julio con ambas funciones agotadas.

Cómo acceder a las entradas

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Armisén recordó las vías disponibles para la compra de entradas. “Por la página del teatro o en boletería, serán bienvenidos. Y también en el lugar donde funciona su crédito, pueden comprar las entradas”, concluyó.