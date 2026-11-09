Internaron a Carmen Barbieri luego de dar positivo de Covid La artista permanece consciente, sin recibir visitas y bajo estrictas medidas de aislamiento.

Carmen Barbieri permanece después de recibir un diagnóstico positivo de Covid. La conductora está aislada y sin posibilidad de recibir visitas, mientras los profesionales de la salud mantienen las medidas de protección correspondientes para atenderla.

Según informó el portal de Laura Ubfal, Carmen está consciente y cuenta con su teléfono celular para mantenerse comunicada con familiares y amigos.

Mientras tanto, su hijo, Federico Bal, está en Costa Rica por compromisos laborales. Desde ahí, llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su madre.

La mediática viene de atravesar varios problemas de salud. Por el momento, deberá seguir bajo seguimiento médico y cumplir con las indicaciones de los profesionales.

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Esta internación se suma a otros episodios que generaron preocupación por la salud de Carmen. A fines de octubre, había presentado un cuadro de broncoespasmo, gripe y fiebre alta, que llegó a los 40 grados.

Durante esos días también sufrió una descompensación cuando se preparaba para salir a trabajar.