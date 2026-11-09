Abel Pintos y su emoción por cantarle al Papa León XIV El artista confió detalles del ensayo y las sensaciones que le generó haber sido uno de los artistas elegidos para presentarse ante el Sumo pontífice durante la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.

El cantante Abel Pintos contó cómo vivió los momentos previos a su presentación frente al papa León XIV este lunes, en el marco de la recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione. Y, tras la presentación, no pudo esconder su emoción.

El artista, que recibió una invitación formal desde el Vaticano para integrar la comunidad de artistas que acompañará las acciones de León XIV durante su visita a la Argentina, dijo que estuvo “tratando de regular las emociones, pero, por supuesto, muy contento, emocionado y con mucha expectativa”.

“Sirvió mucho el ensayo que hicimos porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló a Primicias Ya sobre las instancias previas y, también se refirió a las canciones que le hubiera gustado cantar que son “La llave” y “Motivos” y, que, finalmente, pudo hacer.

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Para Pintos, “trabajar con la fe, que es algo que sostiene a gran parte de la humanidad “ y, desde ese lugar explicó que le atribuyó a la convocatoria: “Para mí, esto no es un hecho artístico. No lo incluyo en el currículum laboral, lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe”.