El cantante Abel Pintos contó cómo vivió los momentos previos a su presentación frente al papa León XIV este lunes, en el marco de la recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione. Y, tras la presentación, no pudo esconder su emoción.
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El artista, que recibió una invitación formal desde el Vaticano para integrar la comunidad de artistas que acompañará las acciones de León XIV durante su visita a la Argentina, dijo que estuvo “tratando de regular las emociones, pero, por supuesto, muy contento, emocionado y con mucha expectativa”.
“Sirvió mucho el ensayo que hicimos porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló a Primicias Ya sobre las instancias previas y, también se refirió a las canciones que le hubiera gustado cantar que son “La llave” y “Motivos” y, que, finalmente, pudo hacer.
Para Pintos, “trabajar con la fe, que es algo que sostiene a gran parte de la humanidad “ y, desde ese lugar explicó que le atribuyó a la convocatoria: “Para mí, esto no es un hecho artístico. No lo incluyo en el currículum laboral, lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe”.
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