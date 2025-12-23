La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente en Miami y debió suspender su casamiento María Sol se descompensó mientras manejaba y sufrió lesiones graves, incluyendo fracturas de vértebras. Se encuentra fuera de peligro y ya regresó a la Argentina para su rehabilitación.

Un momento de profunda preocupación atravesó en los últimos días la familia de Lionel Messi. Su hermana menor, María Sol Messi, protagonizó un accidente automovilístico en la ciudad de Miami tras sufrir una descompensación mientras se encontraba al volante.

Si bien el hecho no puso en riesgo su vida, las consecuencias físicas fueron severas. Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, la diseñadora sufrió la fractura de dos vértebras y una fractura en el talón, además de una quemadura grave y un golpe en la muñeca.

Operativo retorno y hermetismo

Tras el siniestro, la familia priorizó el traslado de la joven al país. Celia Cuccittini, madre del astro y de María Sol, llevó tranquilidad al confirmar que su hija “está bien y ya está en Argentina”. Sin embargo, la matriarca de la familia se mostró molesta por la filtración de la noticia, dado el perfil bajo que suele mantener su hija menor.

Hasta el momento, el entorno de los Messi no brindó detalles sobre los motivos médicos que provocaron que la joven perdiera el conocimiento mientras conducía, manteniendo un estricto hermetismo sobre el episodio.

Boda postergada

El accidente obligó a tomar una difícil decisión personal: la suspensión de su casamiento. María Sol tenía todo listo para contraer matrimonio con Julián Arellano, entrenador de las inferiores del Inter Miami, el próximo sábado 3 de enero en Rosario.

El evento, que estaba planeado como una celebración íntima y familiar con la presencia del capitán de la Selección Argentina, quedó pospuesto por tiempo indeterminado. La prioridad absoluta ahora es la salud de la diseñadora, quien ya se encuentra enfocada en su rehabilitación física y emocional.