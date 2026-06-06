El “Indio” Solari será velado el domingo en Parque Domínico Luego de las “misas ricoteras” realizadas en distintos puntos de Argentina, se conoció dónde los fanáticos podrán despedir a su ídolo. Por su parte, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado darán esta noche un recital en Comodoro Rivadavia.

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari frenó la vida de miles de personas amantes del rock. Siendo uno de los pilares de la cultura musical argentina, su partida conmovió a todo el país. Sin organización previa, el epicentro para su despedida durante este viernes fue la Plaza de Mayo, sin embargo, en muchas ciudades se vivieron “misas ricoteras” donde se lo homenajeó entre llantos, música y pogos.

Este sábado, la familia del músico confirmó el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia.

El lugar del velorio del Indio Solari será este domingo a las 11 en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda, según confirmaron a Infobae, fuentes de la municipalidad que lidera Jorge Ferraresi.

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.

Fuente Infobae