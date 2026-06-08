Murió a los 83 años María Rosa Fugazot, figura histórica del cine, el teatro y la televisión La reconocida actriz falleció este domingo por la noche en su domicilio del barrio porteño de Palermo. Tras un llamado al 911 por una descompensación, la Justicia inició una investigación preventiva para determinar las causas de su deceso. Dejó un inmenso legado artístico.

El mundo del espectáculo argentino está de luto ante la triste noticia de la muerte de María Rosa Fugazot. La querida y reconocida actriz falleció a los 83 años, dejando tras de sí una extensa y prolífica trayectoria que marcó a múltiples generaciones a través del teatro, el cine y la televisión.

La noticia de su deceso fue confirmada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas. El hecho ocurrió durante la noche de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudieron a su departamento, ubicado en la calle Güemes al 4700 en el barrio de Palermo, en respuesta a un llamado al 911 que alertaba sobre una persona descompensada.

De acuerdo al parte oficial, los oficiales y los profesionales de la salud pudieron ingresar al domicilio gracias a dos mujeres que se encontraban acompañando a la actriz. Según el informe del SAME, el personal médico constató su fallecimiento a las 21:41 horas.

A raíz del hecho, tomó intervención la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, y la Secretaría del Dr. Leandro Alonso. De manera preventiva, las autoridades dispusieron el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

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Una vida entera dedicada al arte y los escenarios

María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Buenos Aires, llevando el talento en la sangre: era hija de María Esther Gamas, reconocida actriz, cancionista y vedette, y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot.