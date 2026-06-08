El mundo del espectáculo argentino está de luto ante la triste noticia de la muerte de María Rosa Fugazot. La querida y reconocida actriz falleció a los 83 años, dejando tras de sí una extensa y prolífica trayectoria que marcó a múltiples generaciones a través del teatro, el cine y la televisión.
La noticia de su deceso fue confirmada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas. El hecho ocurrió durante la noche de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudieron a su departamento, ubicado en la calle Güemes al 4700 en el barrio de Palermo, en respuesta a un llamado al 911 que alertaba sobre una persona descompensada.
De acuerdo al parte oficial, los oficiales y los profesionales de la salud pudieron ingresar al domicilio gracias a dos mujeres que se encontraban acompañando a la actriz. Según el informe del SAME, el personal médico constató su fallecimiento a las 21:41 horas.
A raíz del hecho, tomó intervención la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, y la Secretaría del Dr. Leandro Alonso. De manera preventiva, las autoridades dispusieron el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.
Una vida entera dedicada al arte y los escenarios
María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Buenos Aires, llevando el talento en la sangre: era hija de María Esther Gamas, reconocida actriz, cancionista y vedette, y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot.
- Sus inicios y el teatro: Su debut sobre las tablas se produjo a los 15 años en una comedia. Rápidamente se insertó en el teatro de revista, consolidándose en su juventud como una de las grandes vedettes y actrices de la época de oro. Supo brillar en los escenarios del Maipo y El Nacional, compartiendo cartel con leyendas como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró. También incursionó en la música, destacándose como cantante en la orquesta de Eddie Pequenino, junto a la cual llegó a acompañar a Frank Sinatra Jr.
- El éxito en la televisión: Tras su paso por el teatro, desembarcó con fuerza en la pantalla chica, donde interpretó roles memorables. Formó parte de verdaderos clásicos de la TV nacional como “Gerente de familia”, “Durmiendo con mi jefe”, “Los Roldán”, “Amas de casa desesperadas”, “Sos mi hombre” y “El Puntero”. Precisamente por su labor en esta última ficción, en 2012 se consagró ganadora del premio Martín Fierro de Oro entregado por APTRA.
- Su paso por el cine: En la pantalla grande también dejó su huella, participando en películas icónicas como “Mi novia el…” y “El rey de los exhortos”, manteniendo su vigencia hasta tiempos recientes con producciones como “Ningún amor es perfecto”.