Este miércoles por la noche se entregaron por primera vez los premios Martín Fierro de la Música impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas. La gala se llevó a cabo en Tango Porteño, en Buenos Aires, y tuvo la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. Se premiaron 26 categorías que destacaron lo mejor de cada género musical. Abel Pintos se quedó con el oro 2026.
La noche se caracterizó por realizar grandes reconocimientos, entre ellos: el reconocimiento a la Trayectoria a Carlos “La Mona” Jiménez, por su extensa carrera en el género del cuarteto, al Chaqueño Palavecino, por ser el mayor referente del folclore, y a Raúl Lavié, por su gran huella en el tango. Por otra parte, el galardón a la trayectoria en la música popular recayó sobre Palito Ortega, quien fue ovacionado por todos los presentes.
Charly García fue galardonado con la distinción especial “Leyenda de leyendas”, un premio creado para él. Fiel a su estilo, el astro del rock nacional agradeció el galardón con un video grabado, en el que confesó: “Nunca creí ganarme un Martín Fierro”.
Pero sin dudas, uno de los momentos más comentados fue el reconocimiento a la mediática Wanda Nara, quien se alzó con la estatuilla a la Canción viral gracias a su hit debut “Bad Bitch”.
El segundo bloque musical estuvo a cargo de Malena Narvay, con un tango que se fusiona con música electrónica. Emanero y Bandana también pasaron por el escenario, con su nueva colaboración. Finalmente, Los Palmeras cerraron las presentaciones de la noche.
La lista de reconocimientos continuó con Patricia Sosa, destacada por su trayectoria en el género melódico/pop, Juanse por su impacto en el género del rock y Alejandro Lerner. Además, una distinción para Luis Alberto Spinetta.
El Martín Fierro de Platino, el segundo premio más importante de la noche, fue otorgado a los hermanos Pimpinela, el dúo conformado por Lucía Galán y Joaquín Galán, por su extensa trayectoria y por haber atravesado generaciones con su música.
Mientras que el Martín Fierro de Oro se lo llevó Abel Pintos, en reconocimiento por su impacto en la música argentina.
Entre los artistas con más nominaciones se encontraron María Becerra, con siete; Lali Espósito, con seis; y Tini Stoessel, con cinco. Las tres compitieron en la categoría de Mejor Artista Femenina (Becerra) y Mejor Artista Pop (Lali).
Todos los ganadores
*Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
María Becerra — Quimera Show 360° en River
*Mejor Artista Urbano
L-Gante
*Mejor Artista Tropical Masculino
Uriel Lozano
*Mejor Artista DJ Revelación
0ostil
*Mejor Productor/a Musical.
Big One
*Mejor Artista Folclórico
Soledad Pastorutti
*Mejor Concepto Visual
Emanero
*Mejor Artista Revelación Masculino
Luciano Creiner
Valentino Merlo
*Mejor Artista Tropical Femenina
Dalila
*Mejor Grupo/Banda:
Turf
*Mejor Artista de Tango
Jorge Vázquez
*Mejor Artista Melódico
Matías Napoli
*Mejor Artista Revelación Femenina
Candu Domínguez
*Mejor Artista DJ
Javier Zuker
*Mejor Artista Pop
Lali
*Mejor Grupo/Banda Tropical
Ráfaga
*Mejor Música de Comerciales/Jingles
Saphirus
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