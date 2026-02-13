Luciano Castro se internó tras la ruptura con Griselda Siciliani El actor se encuentra hace días en un centro de salud mental desde donde se comunicó con Moria Casán y le dijo que extraña mucho a la protagonista de Envidiosa y tomó esa decisión para recuperarse, pensando en sus tres chicos.

La mediática ruptura de Luciano Castro y Griselda Siciliani le pasó factura emocional al actor que decidió internarse voluntariamente en un centro de salud mental. El actor se encuentra hace días bajo asistencia pero se comunicó con Moria Casán y le dijo que extraña mucho a la protagonista de Envidiosa. Explicó que tomó esa medida para recuperarse por sus hijos.

La One confirmó la noticia en su programa. Por la buena relación que tiene con Castro, sabía desde hace días y ahora el actor la habilitó a contar algunas cosas.

“Estamos acá, cada uno con su quilombo. mi voz sos vos”, le llegó a decir Castro a La One, quien contó que Siciliani no lo está acompañando. La actriz está muy enfocada en su trabajo luego de separarse.

“Quiere salir adelante. Es una decisión que tomó él”, sostuvo Moria. Con todo, agregó que la ruptura de Siciliani le hizo muy mal, y que con esta internación elige priorizarse a sí mismo y sanar para su familai. “A mí me dijo que lo que más extraña es a Griselda”, compartió y citó a Castro: “Tengo que estar bien por mis hijos”.