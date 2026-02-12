Eximieron de prisión al ex de Romina Gaetani acusado por violencia de género El empresario deberá pagar una fianza y entregar un arma que la policía no encontró cuando realizaron los allanamientos.

Esta semana, la fiscal María José Basiglio, a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género del distrito Pilar, pidió la detención del empresario Luis Cavanagh por la causa de violencia de género contra su expareja, Romina Gaetani. Sin embargo, según trascendió, la Justicia le concedió la eximición de prisión al imputado quien deberá pagar una fianza.

“Conceder la eximición de prisión solicitada en favor de Luis Cavanagh bajo caución real de $7.000.000 (pesos siete millones), con más la imposición de las obligaciones especiales de residir en el domicilio constituido en autos y proceder a la entrega en sede fiscal del arma de fuego en cuestión (“pistola semiautomatico CZ P-07 9 MM PARABELLUM”), para ser reservada durante la sustanciación de este proceso”, se lee en el fallo emitido por el Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Walter Saettone.

Vale recordar que, este martes, la fiscal del caso consideró que estaban en juego los derechos fundamentales de las víctimas, en especial en contextos de violencia de género, y pidió el arresto del acusado, una medida que ya había solicitado el abogado de Gaetani.

Pero en el fallo de este miércoles manifiesta que “la defensa entiende insólito afirmar que su asistido entorpece la investigación por no presentarse espontáneamente a entregar un arma… Que ninguna norma impone al imputado autoincriminarse ni colaborar activamente en su propia imputación”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar desde cualquier lugar del país las 24 horas, los 365 días del año, a la línea gratuita 137.