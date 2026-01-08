La reacción de Griselda Siciliani tras el audio de Castro: “Me hubiese gustado no escucharlo” La actriz se refirió a la polémica que desató la filtración de un mensaje de voz de su pareja enviado a una joven danesa en la que finge acento español.

Griselda Siciliani salió al cruce de los rumores que se generaron tras conocerse un audio en que Luciano Castro le habla a una chica danesa de 28 años en el cual finge hablar como un español. Eligió el programa de Moria Casán por el Trece para compartir sus sensaciones al respecto y en este marco, profundizó sobre los vínculos amorosos.

“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, expresó, diferenciando su experiencia de la polémica que se generó alrededor de Castro, de acuerdo a lo que publicó Primiciasya.com.

La actriz recordó que conoce al actor desde hace más de dos décadas y que su vínculo se construye desde una elección consciente y sin idealizaciones. “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera…”, sostuvo. “Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”, agregó.

Pero más allá de la comprensión del comportamiento de su pareja, no negó que le afectó la exposición mediática. “Me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”. se sinceró.

También aclaró que no tienen una pareja abierta: “Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”, explicó.

“Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”, reflexionó y lanzó: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

“Él me dijo que eso era cierto… No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, determinó reforzando en la aceptación de la personalidad de su novio.

MIRA TAMBIÉN Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán

“Preferiría no haberlo escuchado, me pareció hasta gracioso porque ahora no paro de decirle a Luciano: ‘Buen día guapa’. Ese audio tiene un nivel de meme… ¡No puedo parar de decir ‘Buen día, guapa’! Estoy obsesionada“, confió la actriz entre risas.

Fue allí que Moria Casán quiso saber el motivo de la filtración de los mensaje. “¿Pensás que la exposición de los audios y chats que es un trabajo de la prensa o que es algo mala leche?”, consultó concisa a lo que Griselda respondió distendida. “No, no sé cómo funciona la prensa. Pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme se me queman las manos, es muy genial el audio”, señaló.

Asimismo, a lo largo de la charla con La One Griselda Siciliani detalló cómo fue la conversación con Luciano tras la filtración de su infidelidad. “Le pregunté: ‘¿Y esto? ¿Es cierto?’. Y me responde: ‘Si, es cierto’”, confió al tiempo que agregó: “Le dije: ‘Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo’”.

MIRA TAMBIÉN El Carnaval de Los Tekis 2026 anunció su line up

Por último, la protagonista de Envidiosa (Netflix) contó que se enteró del engaño de su novio a través de una noticia que le apareció en las redes sociales que decía “Se filtró un audio de Luciano Castro”.